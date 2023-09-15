Эти 5 болезней все чаще обнаруживают у пользователей посудомоечных машин

Кто бы спорил, что посудомоечная машина — гениальное изобретение современности и для многих уже незаменимый помощник в быту. Однако в последнее время и у нее появляется все больше противников, которые снова начинают мыть посуду вручную. Дело в том, что бытовая техника, которая должна быть оплотом чистоты, по мнению ученых, является настоящей клоакой для бактерий. В целом неудивительно: тепло, влажность, остатки пищи — благоприятная среда для размножения болезнетворных бактерий и грибков. Особенно в зоне между дверцей и уплотнителем.

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«Черные дрожжи Exophiala dermatitidis и Exophiala Phaeomuriformis способны вызывать грибковые инфекции. Экзофиалы хорошо размножаются при высокой температуре, влажности и наличии щелочной среды, что как раз обеспечивает посудомоечная машина, и образуют колонии», — рассказал профессор, заведующий кафедрой общей и социальной экологии, биоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд «Доктору Питеру».

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По словам эксперта, как и многие другие плесневые грибки, экзофиалы попадают в наш организм через дыхательные пути. При этом они могут привести к развитию аллергии у людей, включая астму и аллергический грибковый синусит.

Кроме того, экзофиалы колонизируют легкие пациентов с муковисцидозом, хотя до сих пор неясно, играют ли они роль в прогрессировании данного заболевания. Также пользователи посудомоечных машин могут страдать заболеваниями кожи. «Грибок Exophiala dermatitidis редко вызывает у людей инфекцию, однако способен вызывать кожный и подкожный феогифомикоз при ослабленном иммунитете», — отметил профессор Гильденскиольд.

Бактерии — не единственная опасность для пользователей посудомоечных машин. Вред здоровью наносит и моющее средство. «После мытья посуды в посудомоечной машине на тарелках и чашках остается моющее средство, которое потом попадает в организм человека и наносит непоправимый вред, — рассказал Сергей Гильденскиольд. — Согласно некоторым исследованиям, дети в домах и квартирах с посудомоечной машиной чаще болеют астмой и сезонной аллергией».

В общем, пользоваться ли и дальше посудомоечной машиной, решать вам. Но если вы не готовы с ней расстаться, то убедитесь, что правильно ее очищаете. Специалисты рекомендуют это делать следующим образом: