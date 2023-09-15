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Эти 5 болезней все чаще обнаруживают у пользователей посудомоечных машин

Кто бы спорил, что посудомоечная машина — гениальное изобретение современности и для многих уже незаменимый помощник в быту. Однако в последнее время и у нее появляется все больше противников, которые снова начинают мыть посуду вручную. Дело в том, что бытовая техника, которая должна быть оплотом чистоты, по мнению ученых, является настоящей клоакой для бактерий. В целом неудивительно: тепло, влажность, остатки пищи — благоприятная среда для размножения болезнетворных бактерий и грибков. Особенно в зоне между дверцей и уплотнителем.

Эти 5 болезней все чаще обнаруживают у пользователей посудомоечных машин
© Super.ru

«Черные дрожжи Exophiala dermatitidis и Exophiala Phaeomuriformis способны вызывать грибковые инфекции. Экзофиалы хорошо размножаются при высокой температуре, влажности и наличии щелочной среды, что как раз обеспечивает посудомоечная машина, и образуют колонии», — рассказал профессор, заведующий кафедрой общей и социальной экологии, биоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд «Доктору Питеру».

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По словам эксперта, как и многие другие плесневые грибки, экзофиалы попадают в наш организм через дыхательные пути. При этом они могут привести к развитию аллергии у людей, включая астму и аллергический грибковый синусит.

Кроме того, экзофиалы колонизируют легкие пациентов с муковисцидозом, хотя до сих пор неясно, играют ли они роль в прогрессировании данного заболевания. Также пользователи посудомоечных машин могут страдать заболеваниями кожи. «Грибок Exophiala dermatitidis редко вызывает у людей инфекцию, однако способен вызывать кожный и подкожный феогифомикоз при ослабленном иммунитете», — отметил профессор Гильденскиольд.

Бактерии — не единственная опасность для пользователей посудомоечных машин. Вред здоровью наносит и моющее средство. «После мытья посуды в посудомоечной машине на тарелках и чашках остается моющее средство, которое потом попадает в организм человека и наносит непоправимый вред, — рассказал Сергей Гильденскиольд. — Согласно некоторым исследованиям, дети в домах и квартирах с посудомоечной машиной чаще болеют астмой и сезонной аллергией».

В общем, пользоваться ли и дальше посудомоечной машиной, решать вам. Но если вы не готовы с ней расстаться, то убедитесь, что правильно ее очищаете. Специалисты рекомендуют это делать следующим образом:

  1. Периодически мойте машину изнутри, особенно корзины для посуды.
  2. После рабочего цикла оставляйте машину открытой: грибок не выносит сухую среду.
  3. Периодически меняйте фильтры в трубах с водой. Если вода жесткая, они быстро забиваются.
  4. Выбирая посудомоечную машину, обращайте внимание на наличие высокотемпературного режима, когда мойка, ополаскивание и сушка проходят при нагревании воды выше 80 °C. Благодаря высокой температуре посуда быстро очищается даже без моющего средства и ополаскивателя. Преимуществом будет и полная дезинфекция посуды.
  5. Не мойте посуду на режиме, где вода экономится за счет полоскания. Иначе на стенках посуды остается еще больше моющих средств. Лучше используйте режим двойного или усиленного полоскания.
  6. Выбирайте качественное и экологичное средство для мытья посуды, которые не содержат таких агрессивных веществ, как фосфаты, формальдегид и т.п. Все активные химические компоненты в них находятся в пределах нормы, а значит, безопасны для человека.