3 вещи, которые копят в доме негатив прямо сейчас
Избавьтесь от них как можно скорее.
Знаете ли вы, что негатив в доме может распространять не только ваш обиженный на что-то муж, но и простые вещи, на которые вы бы и не обратили внимания?
С помощью специалистов по фэн-шуй мы выяснили, какие предметы в доме активнее всего собирают негатив и еще долго его удерживают. Избавьтесь от них прямо сейчас!
Сломанные гаджеты и электроприборы
Наверняка в ваших ящиках завалялись старые мобильные телефоны или доисторические кухонные приборы, которые вот уже несколько лет, а то и десятилетий, пылятся в шкафах и дальних полках. Пора разобраться в вещах, которым не место в вашем доме. Когда-то эти вещи активно работали и от них исходило электромагнитное излучение, не думайте, что оно полностью ушло — даже в неисправном виде электроприборы фонят. Как минимум это влияет на атмосферу в доме.
Фото людей, с которыми вы не общаетесь
Невозможно пройти определенный этап в жизни и не потерять с кем-то контакт. Так, многие друзья не проходят проверку временем и вот вы уже чуть ли не заклятые враги. Но ведь у вас осталось столько совместных фото, многие из них до сих пор стоят на полках в гостиной, просто у вас не доходили руки их убрать, а кто-то и не собирался этого делать. Задумайтесь об этом. Люди, которые в данный момент не желают вам ничего хорошего, могут распространять негативную энергию даже с простой фотографии.
Вещи умерших родственников
Да, избавиться от вещей умершего человека, который значил для вас очень много, иногда очень сложно. Эксперты рекомендуют найти в себе силы и все же избавиться от большинства личных вещей умершего. Естественно, это не касается предметов интерьера, однако вещи, которые были близко к телу, несут в себе крайне негативный заряд из-за отсутствия хозяина. Вы, возможно, и не задумывались, почему вам постоянно грустно и вы не можете выйти из этого состояния. Вполне вероятно, ваш негатив удерживают вещи, от которых вы никак не можете избавиться. И ни в коем случае их не дарите!