3 вещи, которые копят в доме негатив прямо сейчас

Избавьтесь от них как можно скорее.

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Знаете ли вы, что негатив в доме может распространять не только ваш обиженный на что-то муж, но и простые вещи, на которые вы бы и не обратили внимания?

С помощью специалистов по фэн-шуй мы выяснили, какие предметы в доме активнее всего собирают негатив и еще долго его удерживают. Избавьтесь от них прямо сейчас!

Сломанные гаджеты и электроприборы

Наверняка в ваших ящиках завалялись старые мобильные телефоны или доисторические кухонные приборы, которые вот уже несколько лет, а то и десятилетий, пылятся в шкафах и дальних полках. Пора разобраться в вещах, которым не место в вашем доме. Когда-то эти вещи активно работали и от них исходило электромагнитное излучение, не думайте, что оно полностью ушло — даже в неисправном виде электроприборы фонят. Как минимум это влияет на атмосферу в доме.

Фото людей, с которыми вы не общаетесь

Невозможно пройти определенный этап в жизни и не потерять с кем-то контакт. Так, многие друзья не проходят проверку временем и вот вы уже чуть ли не заклятые враги. Но ведь у вас осталось столько совместных фото, многие из них до сих пор стоят на полках в гостиной, просто у вас не доходили руки их убрать, а кто-то и не собирался этого делать. Задумайтесь об этом. Люди, которые в данный момент не желают вам ничего хорошего, могут распространять негативную энергию даже с простой фотографии.

Вещи умерших родственников