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Найден дешевый способ избавиться от тараканов

С помощью смеси простых продуктов можно избавиться от тараканов, рассказала блогерша, ведущая аккаунт в социальной сети TikTok. На дешевый способ очистить жилье от насекомых, который она нашла, обратило внимание издание The Sun.

Найден дешевый способ избавиться от тараканов
© Lenta.ru

По словам девушки, она сделала смесь из одной сваренной картошки, одного вареного яйца и сахара, взяв все это в равных количествах и размяв. После она добавила в смесь аналогичный получившемуся объем борной кислоты.

Смешав все ингредиенты, она скатала из смеси небольшие шарики и разложила по углам дома в ячейках, на которые разделила большую картонную каретку для яиц. Она также посоветовала положить получившиеся ловушки в шкафы и на кухонные столы, но следить, чтобы до яда не добрались дети и животные. По словам блогерши, она воспользовалась этим методом год назад и с тех пор не видела в своем доме тараканов.