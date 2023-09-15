Найден дешевый способ избавиться от тараканов

По словам девушки, она сделала смесь из одной сваренной картошки, одного вареного яйца и сахара, взяв все это в равных количествах и размяв. После она добавила в смесь аналогичный получившемуся объем борной кислоты.

Смешав все ингредиенты, она скатала из смеси небольшие шарики и разложила по углам дома в ячейках, на которые разделила большую картонную каретку для яиц. Она также посоветовала положить получившиеся ловушки в шкафы и на кухонные столы, но следить, чтобы до яда не добрались дети и животные. По словам блогерши, она воспользовалась этим методом год назад и с тех пор не видела в своем доме тараканов.