Кинолог дал ценные советы семьям с детьми и собаками

Маленький ребенок является потенциальной жертвой как для собаки, так и для другого животного. Об этом заявил проводник служебных собак Юрий Попятной в разговоре с «Ямал 1».

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В понедельник, 11 сентября, появилась информация, что в тундре Приуральского района домашняя собака напала на девочку, которой чуть больше года. Лайка принадлежит семье пострадавшего ребенка. Малышку вместе с мамой эвакуировали в больницу Салехарда.

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В связи с этим мы решили пообщаться со специалистом, который рассказал, как избежать подобных ситуаций.

По словам эксперта, агрессия собаки — это психологическое или физическое устранение препятствия.

Виды агрессии бывают разные: начиная от вербальной и заканчивая защитной.

— Маленький ребенок - это потенциальная жертва для собаки, для любого животного. Его действия, движения, как он побежал, закричал. У собаки в этот момент может проснуться охотничий инстинкт, — напомнил специалист.

Кинолог отметил, что у собаки также может быть болевая агрессия, если она чувствует себя не очень хорошо. Тогда животное будет проявлять осторожность и способно укусить. Юрий Попятной озвучил главную рекомендацию для семей, в которых есть дети и домашние питомцы. По его словам, собака — это в любом случае зверь.

— Просто не оставлять наедине с собакой и все. Под контролем держать общение ребенка с ней, — подчеркнул он. Каждая собака может представлять потенциальную опасность для ребенка, продолжил специалист. Когда в семье появляется такое животное, то оно будет расти быстрее детей. — Собака считает семью своей стаей. Она хочет подняться выше по иерархической лестнице, поближе к вожаку быть. Если это кабель - это раньше проявляется, — сказал эксперт.

Юрий Попятной привел статистику, согласно которой больше всего укусов своим хозяевам наносят именно маленькие собаки, например той-терьеры. Такие породы могут агрессивно относиться не только к посторонним людям, но и к членам своей семьи. Поэтому любое животное нужно отдавать кинологам или советоваться со специалистами по их обучению.