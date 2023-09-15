Назван простой способ избавиться от плодовых мушек в квартире

Избавиться от плодовых мушек в квартире можно с помощью ловушки из уксуса. Простой способ справиться с насекомыми назвали эксперты «БелНовости».

© Lenta.ru

Как правило, мушки попадают в жилье вместе с фруктами и овощами, после чего стремительно размножаются в благоприятных условиях. Насекомым нравятся переспелые или портящиеся плоды, напитки и другие продукты питания. Кроме того, вредителей привлекают мокрые губки для мытья посуды, грязная посуда и мусор.