Почему разваливаются ягоды малины
Дачники иногда замечают, что на ремонтантной малине ягоды рассыпаются на зернышки. Почему так происходит и как с этим бороться, подсказал специалист.
Когда ягода рассыпается на множество костянок, это признак поражения растения вирусом, — говорит Валерий Бгашев. — Диагноз неблагоприятный, вам следует подыскать другой сорт малины. И не сажать культуру на то же самое место, так как через почвенных обитателей, через саму почву может передаваться инфекция.
Пока жарко, малина может быть рассыпухой, а как только похолодает, часть ягод может стать полноценной. Но в любом случае вирусная малина не принесет вам полноценного урожая.