Почему разваливаются ягоды малины

Когда ягода рассыпается на множество костянок, это признак поражения растения вирусом, — говорит Валерий Бгашев. — Диагноз неблагоприятный, вам следует подыскать другой сорт малины. И не сажать культуру на то же самое место, так как через почвенных обитателей, через саму почву может передаваться инфекция.