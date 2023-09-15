Перечислены способы избавить обувь от грибка и запаха

Воздействие влаги на уличную обувь, а также ее неправильное хранение и уход приводят к размножению различных видов грибка, рассказала в беседе с LIFE.ru доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова. По ее словам, такую обувь обычно выдает запах, и для борьбы с грибком, особенно плесенью, нужно протирать обувь изнутри перекисью водорода и соблюдать ряд других несложных правил.

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Обувь можно промыть крепкой пеной хозяйственного мыла, а затем протереть влажной тряпкой. Тщательно почистить изнутри перекисью водорода, нанесенной на ватный диск, или обработать из флакона с распылителем — грибок не любит кислую среду, — объяснила эксперт.

Также, по словам специалиста, промокшую обувь нужно тщательно сушить, эта же процедура необходима перед длительным хранением. Лучше всего делать это естественным образом или используя специальные электрические или ультрафиолетовые сушилки. Сушка возле радиаторов и батарей противопоказана, так как портит обувную кожу. Также обувь, особенно из натуральной кожи, полезно периодически проветривать, так как плесень не любит сквозняков. Хранить обувь в полиэтиленовых пакетах без доступа воздуха, напротив, не рекомендуется. Кроме того, для борьбы с плесенью можно применить специальные противогрибковые препараты.