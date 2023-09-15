Эксперт назвал смертельно опасные продукты для собак

Чтобы питомец был здоров, ему нужно обеспечить правильное питание. Какие продукты нельзя давать собакам, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1».

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По словам специалиста, смертельно опасным для собак могут стать шоколад, кости, жареное мясо, виноград и свинина.

Теобромин, содержащийся в шоколаде, может накапливаться в организме собаки в токсичных концентрациях, что нарушает работу желудочно-кишечного тракта, нервной системы и сердца. После шоколада у собаки может развиться расстройство кишечника, рвота, учащенное сердцебиение и дрожь. Употребление винограда и изюма может стать причиной к почечной недостаточности.