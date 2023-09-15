Дачникам рассказали о причинах плохого урожая картофеля

Второй распространенной ошибкой садоводов является отправка ботвы в почву. Эксперт призывает не закапывать ее в грядку, ведь это может привести к патогенному заражению почв. Важную роль в выращивании картофеля играют удобрения. Однако, по словам Коврижных, переборщить можно и с этим. Избыток веществ в почвах приводит к наращиванию зеленой массы, из-за чего клубни могут остаться маленькими.