Как ухаживать за каланхоэ в домашних условиях

Каланхоэ — прекрасный выбор не только для искусных цветоводов, но и для новичков, которые совсем не имеют опыта в уходе за домашними растениями.

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Все дело в том, что оно крайне неприхотливо. И при этом, в отличие от некоторых других суккулентов, будет радовать хозяев дома своим цветением.

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Все, что надо знать о каланхоэ и уходе за ним, «Ленте.ру» рассказал эксперт.

Что такое каланхоэ?

Каланхоэ относится к роду суккулентных растений семейства толстянковые. В естественной природе этот цветок произрастает в Южной Африке, тропиках Южной Америки, а также в Южной и Юго-Восточной Азии.

Такое необычное название суккулента на самом деле является французской транскрипцией китайской фразы Kalan Chauhuy, которая буквально переводится как «то, что падает и растет». Дело в том, что дочерние растения появляются прямо на листьях каланхоэ, после чего опадают и прорастают.

В роду каланхоэ на данный момент насчитывается около 200 видов.

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Самые популярные виды каланхоэ Каланхоэ пламенное

Каланхоэ томентоза

Перистое каланхоэ

Метельчатоцветковое каланхоэ

Каланхоэ лусия

Каланхоэ мангини

Каланхоэ разрастающееся

Каланхоэ эриофилла

По данным статьи «Семейство толстянковые (Crassulacea)» из энциклопедии «Жизнь растений», каланхоэ способно вырастать от нескольких сантиметров до трех-четырех метров в высоту. Форма листьев у него также очень разнообразна: иногда они расположены отдельно друг от друга, а иногда — соединены по три. Встречаются при этом как лопастные, так и зубчатые, и даже перистые листовые пластины. Соцветия, в свою очередь, чаще всего похожи на зонтики.

до 3-4 метров в высоту способны вырастать каланхоэ

Большинство видов каланхоэ люди используют в декоративных целях, тем не менее около 50 из них обладают целебными свойствами, и в настоящее время их применяют в лечебных целях — и не только в народной медицине, но и при разработке и производстве фармакологических средств.

Отдельно стоит упомянуть вид каланхоэ, названный в честь немецкого селекционера Роберта Блоссфельда. Каланхоэ Блоссфельда было описано в 1934 году — это растение отличается пышными и яркими цветками.

Наиболее популярные сорта каланхоэ Блоссфельда: Пестролистный (Variegata) — он удивляет окраской листьев, в глаза сразу бросается красивая белая кайма на их краях;

Йелоу (Yellow Flower) — назван так благодаря своим ярким желтым цветкам;

Дон Нандо (Don Nando) — имеет розовые махровые соцветия;

Сингапур (Singapore) — отличается цветками насыщенного красного цвета;

Розалина (Rose Flower Lea) — соцветия бывают разных оттенков: желтые, розовые или красные.

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Где разместить каланхоэ в доме?

«Каланхоэ — один из самых неприхотливых суккулентов. Уход за каланхоэ в домашних условиях очень прост. Но и ему нужны определенные условия, приближенные к природным», — отмечает в беседе с «Лентой.ру» цветовод, эксперт по суккулентам и создатель группы «Суккулент Инфо» Наталья Александрова.

Так, по ее словам, к освещению каланхоэ мало требовательно.

«Если другие суккуленты у меня стоят под прожекторами или маломощными лампами (в зависимости от вида), то каланхоэ в летнее время достаточно просто находиться на подоконнике — а живу я в Москве, окна западные. Осенью и зимой, когда световой день уменьшается, можно досвечивать растение лампами», — поясняет эксперт.

Температура, влажность и вентиляция для каланхоэ также не особо важны, но, конечно, в разумных пределах.

Минусовую температуру, как и +40 градусов в тени мало кто перенесет. Поэтому оптимальная температура — это комфортные для человека комнатные +23...+26 градусов. Что точно не любит каланхоэ, так это сквозняки, но особых требований к вентиляции нет, — говорит Наталья Александрова.

Как выбрать грунт и горшок для каланхоэ?

Грунт

Почва — важнейшая составляющая правильного ухода за любым растением. В группе «Суккулент Инфо» поясняется, что «в то время как животные передвигаются и ищут пищу, растения привязаны к земле и полагаются на почву, которая обеспечивает их необходимыми для роста питательными веществами. Помимо питания, почва служит для растений средой обитания, позволяя им осуществлять фотосинтез и получать необходимые для выживания сахара».

Грунт для каланхоэ, согласно словам Натальи Александровой, должен быть рыхлым, воздухо- и водопроницаемым. «Есть готовые субстраты для суккулентов, но там основой является, как правило, торф. Если уж брать такую основу, то нужно еще на 60 процентов разбавить ее разрыхлителями: гравий (или галька), крупный песок, перлит, битый кирпич, цеолит. У меня, например, многие суккуленты живут просто в камнях», — рассказывает она.

Горшок

В выборе же емкости для посадки главное, чтобы внизу были отверстия для слива воды, уверена цветовод. Они обеспечивают выход лишней воды и свободный дренаж почвы, что в свою очередь способствует здоровому росту корней и помогает избежать заболачивания и уплотнения почвы — это может препятствовать росту корней, и питательные вещества будут хуже усваиваться. Кроме того, отверстия для слива обеспечивают циркуляцию воздуха в почве.

Будет это керамика или пластик — выбирайте по своему вкусу. Главное знать, что керамика впитывает влагу, поэтому полив должен быть чаще, чем в пластике. И лучше не использовать металл — суккуленты живут, как правило, в бедных почвах, поэтому избыток железа может сказаться на растении не самым лучшим образом, — отмечает Наталья Александрова.

Как часто надо поливать каланхоэ?

Режим полива каланхоэ, как и практически любого суккулента, не вызовет проблем.

«Поливать нужно раз в неделю летом, а осенью и зимой раз в две-три недели. Определять необходимость полива лучше всего по тургору листьев. Как только они начинают морщиться — значит, пришла пора поливать. От полива до полива грунт должен полностью просыхать», — отмечает эксперт.

Еще один вариант, как определить необходимость полива, описан в ее группе:

«Пока имеется жидкостная пленка воды на поверхности почвенных частиц, ваше комнатное растение не нуждается в воде. Когда эта пленка испаряется прочь, всасывающие (питающие) корни начинают умирать, значит, нужно поливать».

Также самый простой, но при этом не самый дешевый способ — купить измеритель влажности.

«Нужно лишь вставить зонд в почву около центра горшка и прочесть показания на его шкале. Если стрелка выше чем на 1/4 полной шкалы — не поливайте, если меньше — полейте. Если ваш бюджет напряжен и вы используете в горшках вынимающуюся этикетку, вытащите ее. Если на ней имеется прилипшая почва, потрите ее между большим пальцем и указательным. Если она на ощупь влажная, то не поливайте больше. Если на этикетке совсем нет почвы или она по ощущению сухая, то поливайте», — говорится в статье сообщества Натальи Александровой.

К слову, вместо этикетки можно использовать зубочистку или карандаш.

Суккулент накапливает воду в себе, у разных суккулентов по-разному: в теле, листьях, корнях. Поэтому помним главное правило полива суккулентов: лучше недолив, чем перелив, — отмечает Наталья Александрова.

Как подкармливать каланхоэ?

Каланхоэ подкармливают, по словам Александровой, любым удобрением для суккулентов. Подойдут также минеральные удобрения. «Я использую Bona Forte, — говорит она. — Подкормку нужно производить весной и летом, раз в один-полтора месяца. Я удобряю таким образом, что просто добавляю немного подкормки в воду для полива».

Когда пересаживать каланхоэ?

Пересаживают каланхоэ в трех случаях:

когда прошло две-три недели после покупки;

цветок «заболел» или пострадал от перелива;

пришло время менять горшок, так как предыдущий оказался уже слишком тесен.

Лучшее время для пересадки — весной в период покоя, за три-четыре недели до начала цветения

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Как пересаживать каланхоэ?

Для пересадки необходимо взять горшок, который лишь на пару сантиметров будет шире предыдущего, так как слишком просторный горшок сильно ослабит цветение. Каланхоэ нужно аккуратно достать из старого горшка, рассмотреть его корневую систему на наличие повреждений (если таковые имеются, нужно удалить их). Затем растение надо посадить в новый горшок, засыпать грунтом и слегка уплотнить — можно с помощью ладоней. После этого суккулент стоит полить водой комнатной температуры с небольшим добавлением удобрения.

Размножение каланхоэ

Размножать этот суккулент, по словам Натальи Александровой, проще всего методом черенкования.

«Процедура простая. Нужно сначала нарезать черенки, дать им полежать, подсушить срез, можно припудрить его углем, но не тем, что для розжига, как правило, такой уголь пропитан горючей смесью, а, например, растолочь таблетку угля», — рассказывает эксперт.

Она предупреждает: черенки каланхоэ ни в коем случае нельзя ставить в воду.

«Это суккулент, а не розы, поэтому черенки просто сгниют. После того, как срез просушен, нужно воткнуть его в грунт. Через полторы-две недели необходимо произвести первый аккуратный полив молодых растений по краю горшка (до этого момента не имеет смысла, так как корешков еще не будет). Ну и потом, когда хорошо укоренится, начинать уже обычный полив», — говорит Александрова.

Вредители и болезни каланхоэ

Гниение

Каланхоэ, как и любое другое комнатное растение, может заболеть. Частая проблема каланхоэ — гниение. Оно происходит при неправильном уходе.

Предотвратить гниение можно просто правильным содержанием. Нельзя разводить болото в горшке, то есть должны быть проницаемый грунт и редкий полив, — объясняет Наталья Александрова

Если же гниль уже появилась, необходима правильная пересадка, как было описано выше.

Вредители

«Вредители каланхоэ — это мучнистый червец, клещ и щитовка. Мучнистый червец — самый распространенный. С ним довольно тяжело бороться, нужно терпение и сразу несколько препаратов. Червец выводится инсектицидами. Есть много разных средств, я использую «Калипсо», чередуя его с «Моспиланом», «Актарой». Развожу по инструкции, опрыскиваю и поливаю. Обрабатывать лучше на следующий день после полива или в дождливый день. Дней через 10 повторить процедуру, но уже другим инсектицидом. Примерно такой же способ борьбы и с другими вредителями», — рассказывает Наталья Александрова.

Она делится еще одним важным правилом: после того, как приобрели новое растение, прежде чем ставить его в коллекцию — подержите отдельно две недели. Если в нем есть вредители или болезни, то за это время они дадут о себе знать. А обрабатывать одно растение легче, чем все сразу.

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Что делать, если каланхоэ не цветет?

Провоцировать цветение кактусов и суккулентов искусственным путем Наталья Александрова не рекомендует, так как это может привести к печальному исходу: ухудшится «качество» пыльцы, цветки начнут увядать преждевременно, сократится период цветения.

Тем не менее в исключительных случаях можно применить метод искусственного регулирования уровней температуры и освещенности. Например, если два растения одного и того же вида цветут в разном темпе.

В таком случае опережающий в цветении экземпляр помещают в затененное место со сниженной температурой, близкой к 15 градусам, до выравнивания степени развития цветочных почек. А вот метод, при котором сохраняют в холодильнике герметично упакованную пыльцу опережающего в цветении экземпляра и используют ее при опылении отстающего растения, менее эффективен и зачастую не дает результатов, описывается в группе «Суккулент Инфо».