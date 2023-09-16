Овощи и цветы для посадки под зиму перечислила агроном

Большинство дачников после сбора урожая делают подзимние посевы. Это хорошо апробированный агротехнический прием, который помогает сэкономить силы весной и получить ранние овощи к столу. Какие культуры лучше всего переносят подзимние посадки и есть ли в них минусы, рассказала aif.ru агроном Елена Горбунова.

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Агроном подчеркнула, что плюсов у подзимних посевов больше, однако не стоит забывать и о неочевидных трудностях, связанных с ними. В частности, необходимо учитывать, что в экстремальных условиях способны выжить не все растения. А это, в свою очередь, удваивает расход семян.

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«Еще – практически удваиваются и риски неудач: подзимний посев дело такое – если подведет погода (например, неурочными оттепелями, сменяющимися резкими заморозками), то все труды пойдут насмарку», – подчеркнула Горбунова.

Чтобы минимизировать риски, нужно грамотно подобрать культуры для подзимнего посева. Проверенными считаются морковь, лук-севок и чеснок. По словам специалиста, они гарантированно дают урожай. Следом идут зелень и ароматные травы, в том числе укроп, петрушка, листовой сельдерей, кинза, фенхель, анис, тмин. Кроме того, можно посадить редис, кресс-салат, рукколу и практически все виды капуст – белокочанную, пекинскую, цветную, кольраби, брюссельскую.

Среди культур, которые не следует засевать под зиму, агроном выделила свеклу. Опытные дачники знают, что посеянная таким образом культура весной вместо формирования корнеплода дает рост «в стрелку». Однако, уточнила Горбунова, в настоящее время есть сорта, которые не обладают таким недостатком.

Кроме того, под зиму можно засевать клумбы. Среди цветов хороши будут мелколуковичные, тюльпаны, гиацинты, дельфиниум, лаванда, примула.