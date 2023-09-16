Овощи и цветы для посадки под зиму перечислила агроном
Большинство дачников после сбора урожая делают подзимние посевы. Это хорошо апробированный агротехнический прием, который помогает сэкономить силы весной и получить ранние овощи к столу. Какие культуры лучше всего переносят подзимние посадки и есть ли в них минусы, рассказала aif.ru агроном Елена Горбунова.
Агроном подчеркнула, что плюсов у подзимних посевов больше, однако не стоит забывать и о неочевидных трудностях, связанных с ними. В частности, необходимо учитывать, что в экстремальных условиях способны выжить не все растения. А это, в свою очередь, удваивает расход семян.
«Еще – практически удваиваются и риски неудач: подзимний посев дело такое – если подведет погода (например, неурочными оттепелями, сменяющимися резкими заморозками), то все труды пойдут насмарку», – подчеркнула Горбунова.
Чтобы минимизировать риски, нужно грамотно подобрать культуры для подзимнего посева. Проверенными считаются морковь, лук-севок и чеснок. По словам специалиста, они гарантированно дают урожай. Следом идут зелень и ароматные травы, в том числе укроп, петрушка, листовой сельдерей, кинза, фенхель, анис, тмин. Кроме того, можно посадить редис, кресс-салат, рукколу и практически все виды капуст – белокочанную, пекинскую, цветную, кольраби, брюссельскую.
Среди культур, которые не следует засевать под зиму, агроном выделила свеклу. Опытные дачники знают, что посеянная таким образом культура весной вместо формирования корнеплода дает рост «в стрелку». Однако, уточнила Горбунова, в настоящее время есть сорта, которые не обладают таким недостатком.
Кроме того, под зиму можно засевать клумбы. Среди цветов хороши будут мелколуковичные, тюльпаны, гиацинты, дельфиниум, лаванда, примула.
Специалист также посоветовала делать подзимний посев в конце ноября, в почти промерзшую почву. Единственным исключением из этого правила являются луковичные культуры, которым нужно время чтобы укорениться, – их лучше посадить в октябре. При этом семена для посевов под зиму нельзя замачивать, а грядки после задела – не стоит поливать. Сами грядки должны быть высокими или устроенными на возвышенных местах, иначе весной их зальет талой водой и посевы захлебнутся.