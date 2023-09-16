Как вырастить сочный и сладкий виноград

На юго-востоке Азербайджана в Джалилабадском районе приступили к сбору столовых сортов винограда. Эта отрасль – основная в экономике района. Корреспондент «МИР 24» Кямран Гусейнов узнал подробности.

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С одной лозы сорта Махмуди виноградари собирают по 15 килограммов ягод. Срезают грозди бережно и складывают в ящики, чтобы не помять. У каждого свой секрет хорошего урожая.

«Нужно учитывать расстояние между кустами, при котором растение будет получать необходимое количество кислорода и удобрений. Лучшее расстояние – это два метра», – сказал фермер Шамсаддин Мустафаев.

Выращивание винограда это наука. Посадить правильно, полить и подкормить вовремя, убрать в срок. А потом снова работа.

«После сбора надо еще поправить подпорки, к которым привязаны кусты, заменить проволоку. Это трудоемкий процесс», – добавила сборщица Салам Сафарова.

В районе уже собрали больше 12 тысяч тонн винограда. Продают урожай оптом скупщикам или перерабатывающим предприятиям.

«Килограмм стоит 70 гяпиков (то есть 40 рублей). В целом, если посчитать сумму, полученную от сбыта и на местном рынке, а также за экспорт, получится порядка четырех миллионов манатов ежегодно (примерно 254 миллиона рублей). Это высокий показатель для нашего района», – отметил директор отдела растениеводства Государственного центра аграрного развития Джалилабадского района Мубариз Надыров.