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Зачем дачникам нужно срочно сжечь сухие листья малины

В сентябре дачники Подмосковья традиционно начинают готовить огород к зиме. Когда урожай малины и смородины полностью снят, самое время подумать об обработке и удобрении кустарников, чтобы на следующий сезон они радовали огромным количеством ягод. Об этом сообщает издание «Глас народа».

Зачем дачникам нужно срочно сжечь сухие листья малины
© Вести Подмосковья

Эксперты советуют первоочередно почистить все кусты от гнезд пауков, если этого не сделать, тля останется там на зимовку. Скрученные листья и сухие ягоды необходимо сразу же сжечь, так как в них обитают паразиты. Ветки с мелкой и жёлтой листвой тоже не стоит оставлять, так как хорошего урожая они не дадут.

Дачникам советуют удобрять кусты при помощи минеральной подкормки. Для красной смородины достаточно одной большой ложки суперфосфата и двух больших ложек калия. Для черной смородины и малины на один куст потребуется две больших ложки суперфосфата и одна большая ложка калия. Кстати, нельзя забывать о поливе кустарников. Если этого не сделать они сбросят листву, которая участвует в росте корневой системы.