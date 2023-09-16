Зачем дачникам нужно срочно сжечь сухие листья малины

В сентябре дачники Подмосковья традиционно начинают готовить огород к зиме. Когда урожай малины и смородины полностью снят, самое время подумать об обработке и удобрении кустарников, чтобы на следующий сезон они радовали огромным количеством ягод. Об этом сообщает издание «Глас народа».

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Эксперты советуют первоочередно почистить все кусты от гнезд пауков, если этого не сделать, тля останется там на зимовку. Скрученные листья и сухие ягоды необходимо сразу же сжечь, так как в них обитают паразиты. Ветки с мелкой и жёлтой листвой тоже не стоит оставлять, так как хорошего урожая они не дадут.