Зачем дачникам нужно срочно сжечь сухие листья малины
В сентябре дачники Подмосковья традиционно начинают готовить огород к зиме. Когда урожай малины и смородины полностью снят, самое время подумать об обработке и удобрении кустарников, чтобы на следующий сезон они радовали огромным количеством ягод. Об этом сообщает издание «Глас народа».
Эксперты советуют первоочередно почистить все кусты от гнезд пауков, если этого не сделать, тля останется там на зимовку. Скрученные листья и сухие ягоды необходимо сразу же сжечь, так как в них обитают паразиты. Ветки с мелкой и жёлтой листвой тоже не стоит оставлять, так как хорошего урожая они не дадут.
Дачникам советуют удобрять кусты при помощи минеральной подкормки. Для красной смородины достаточно одной большой ложки суперфосфата и двух больших ложек калия. Для черной смородины и малины на один куст потребуется две больших ложки суперфосфата и одна большая ложка калия. Кстати, нельзя забывать о поливе кустарников. Если этого не сделать они сбросят листву, которая участвует в росте корневой системы.