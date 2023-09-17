Обрезать малину и сделать высокие грядки: как подготовить дачный участок к зиме

Итак, пора готовить сад к зиме! Как это сделать лучше всего «Вечерней Москве» рассказала гендиректор студии ландшафтного дизайна Мария Цепкова.

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Странно было бы предположить, что наши сады и огороды, принося из года в год урожаи, не требуют никакого восполнения. Они расходуют много сил, так что по осени и почва, и посадки, и сад в целом нуждаются в особой благодарной заботе. Помимо необходимых подкормок, его нужно элементарно убрать, а также защитить на будущее от вредителей.

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Некоторые садоводы рассуждают так: а зачем, например, убирать листовой опад? Пусть лежит, все равно перегниет. Это правда, но отчасти: к сожалению, деревья болеют немалым количеством болезней, и эти листья небезопасны, да и зимовать в них зловредным насекомым очень удобно.

Приводя в порядок грядки и посадки, вы ко всему прочему облегчаете себе жизнь весной, когда забот в саду так много, что не продохнуть.

Поэтому, когда сезонная суета потихоньку снижается, стоит по максимуму переделать дела, а не откладывать их на потом.

Однако обрезать отцветшие растения не спешите, все успеется в свое время. Главная задача сентября — накормить сад, удобрить его и защитить «химией», чтобы он хорошо перенес зиму и весной проснулся сильным, способным противостоять инфекциям и приносить высокие урожаи.

Поим вдоволь!

Перед зимой растениям устраивают влагозарядный полив. Можно положить под дерево включенный шланг. Молодым деревцам нужно «выпить» по 40 литров воды, крупномерам — более 100 л, взрослым деревьям — 50–70 литров. Поят деревья после финала листопада.

Ищем корешки

Свекла, морковь, редьки разного вида, репа и другие корнеплоды нужно убрать до конца сентября. Можно чуть повременить с уборкой дайкона. На освобожденные от корнеплодов и сорняков гряды осенью вносят удобрения с низким содержанием азота. Подойдет зола из расчета 1 стакан на 1 м2 или суперфосфат (40–50 г. на 1 м2).

Чистим водостоки

После того как завершится листопад, нужно прочистить системы водоотведения от дома — водостоки, трубы и так далее. В них могут оказаться листья, которые станут непреодолимой преградой для воды, а ее и осенью, и весной будет немало.

Стрижем и «бреем»

Засохшие, больные, поврежденные побеги кустов и деревьев стоит удалить. Это называется санитарной обрезкой. Используйте острый секатор. Стволы деревьев нужно побелить. Клематисы, жимолость, каприфоль, другие виды лиан нужно либо обрезать, либо снять с опор

Конструируем высокие грядки

Технологию создания высоких грядок, на которые пойдут ветки после обрезки, трава от кошения, ботва и так далее, — вы можете посмотреть в интернете, отметим главное: такие грядки очень удобны для ухода. Готовят их именно в сентябре, пока погода позволяет запустить необходимые биопроцессы в засыпанной в грядки земле

Высаживаем «чиполлинки»

Сентябрь идеален для посадки луковичных, которые украсят ваш сад весной. Подготовьте для них место на солнышке и погрузите луковички в землю на глубину в три их роста

Делим и кормим многолетники

Оптимальное время для пересадки тех же флоксов. Корневища многолетников выкапывают из земли и разрезают так, чтобы почка возобновления осталась на каждом кусочке. Не забудьте, что осенью многолетники нуждаются в подкормках. Удобрения стоит вносить в начале сентября и октября. Хороший вариант — раствор из 25 г. суперфосфата, 1,5 ст. ложки калимагнезии и 2,5 г. борной кислоты на 10 л. воды.

Режем без сожаления

Когда ремонтантная малина отплодоносит, пора пообрезать весь малинник. У летней малины удалите отплодоносившие ветви (они коричневые), а молодые укоротите до одревесневшей части. Ремонтантную срежьте до основания.

Боремся с вредителями

До опадения листвы обрабатываем сад инсектицидами, используя вот такой садовый опрыскиватель. Из препаратов подходят «Актара» и «Инта-вир». Откладывать обработку сада на октябрь не стоит — вредители спрячутся глубоко в землю.

Принимаем новых питомцев

Если вы планируете что-то посадить из кустов и деревьев, спешите. Ямы для них нужно приготовить за две недели до посадки. После посадки замульчируйте приствольный круг.

Лечим землю

Если в этом сезоне на ваших грядках развивались грибки и бактерии, растения болели, почву нужно оздоровить. Вам помогут биопрепараты «Глиокладин», «Трихоплант», «Бактофит», «Фтитоспорин», «Алирин-Б». Они борются с гнилями, паршой, фузариозом и пятнистостями. Все препараты храните в закрытой таре.

Собираем семена

Бархатцы, декоративные подсолнухи, настурция и календула готовы поделиться с вами своими семенами. Подсушите их, когда соберете, и храните в банках под крышками или в пакетах до нового сезона.

Сеем сидераты

В начале сентября полезно посеять сидераты — горчицу или фацелию. С наступлением холодов можете просто перекопать их, заделать в грунт, а можете оставить их и до весны.

На заметку

Уход за садовым прудом, освобождение бочек, уничтожение листвы — заботы более позднего периода. Тогда же перекапывают грядки и удаляют пожухшие растения-однолетники и многолетники.

Ухаживаем за газоном

До наступления холодов траву на газоне нужно последний раз покосить, и в случае засухи поливать газон не реже раза в неделю. Надо его и удобрить: возьмите двойной суперфосфат (50–70 г. на 1 м2 и сульфат калия — 20–30 г. на 1 м2). В сухую погоду газон нужно аэрировать, то есть проколоть специальными приспособлениями или обычными вилами.

Оптимальный вариант — прокалывать его на глубину 10–15 см через каждые 30 см. После этой «экзекуции» лучше по нему не ходить пару дней. Непосредственно перед холодами газон стоит вычесать мелкими граблями и аэрировать еще раз.

Вносим удобрения