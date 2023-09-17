Секрет бывалых садоводов для прибавки урожая вишни и черешни

Как и многие другие фруктовые деревья, большинство сортов вишни и черешни для получения плодов зависят от перекрестного опыления. Это означает, что в саду должно быть несколько разных сортов, чтобы пчелы могли переносить пыльцу от одного к другому.

© АГРОXXI

«Деревья черешни и вишни обычно сажают в чередующихся рядах разных сортов. В некоторых случаях можно посадить разные сорта в одном ряду, но это усложняет логистику сбора урожая. Другими словами, в обычном коммерческом саду пчелам приходится вылетать из одного ряда деревьев к следующему», - говорит Юлия Остерман, биолог из Гетеборгского университета и ведущий автор исследования.

Видео дня

Работая с немецкими коллегами-исследователями из Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге, Джулия Остерман обнаружила, что если деревья опыляются более чем одним видом пчел, они дают больше плодов. Ученые наблюдали за пчелами в 17 вишневых садах на востоке Германии. Некоторые садоводы использовали медоносных пчел в ульях в качестве опылителей, в то время как другие привлекали диких пчел-каменщиков. Пчелы-каменщики – общее название подвида одиночных пчел, которые строят себе домики, скрепляя слюной, как цементом, растительные остатки.

В садах, где присутствовали оба вида пчел, урожай был больше.

«Синергия оказала влияние на завязь плодов вишни. В садах с медоносными пчелами и большим количеством пчел-каменщиков успешно завязывались до 70% цветков. В садах, где опылителями были только медоносные пчелы, показатель завязи составлял лишь 20%», — говорит Юлия Остерман.

Опытные садоводы рассказали, что привлекают пчел-каменщиков в качестве запасного варианта, если погода слишком холодная для медоносных пчел во время цветения вишневых деревьев, поскольку вишня цветет рано. Медоносные пчелы становятся активными только при температуре выше 12°C, но каменщики работают и во время возвратных заморозков.

Ученые, со своей стороны, предполагают следующее.

«Одна из теорий состоит в том, что присутствие пчел-каменщиков влияет на пищевое поведение медоносных пчел, - рассказывает Юлия Остерман. - Это их беспокоит, и поэтому они чаще меняют ряды, что приводит к большему перекрестному опылению. Но все, что мы знаем на данный момент точно - взаимодействие между пчелами дает синергетический эффект».

В любом случае, отметила она, исследование дает повод все садоводам внедрить полезную практику, предоставив пчелам-каменщикам хороший материал для гнезд.