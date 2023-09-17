Как подготовить почву после уборки томатов к следующему году

Уборка томатов на грядке – важный этап сезонного сельскохозяйственного ухода. Однако после сбора возникает вопрос о подготовке почвы для следующего года и предотвращении возможных проблем.

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Сначала после уборки томатов необходимо удалить все растительные остатки, включая увядшие листья и корни, чтобы уменьшить риск переноса болезней и вредителей, которые могут там скрываться.

Затем проводится обильный полив для размягчения почвы и улучшения ее структуры перед дальнейшей обработкой. Если в почве есть сорняки, их следует удалить, чтобы предотвратить их распространение.

Как сообщает телеграм-канал «Дачники», для обработки почвы можно использовать органические удобрения, такие как перегной, компост или зеленое удобрение, а также минеральные удобрения и биологические препараты.

Кроме того, регулярное перекапывание почвы, укрытие мульчей для удержания влаги и сохранения плодородия также важны для обработки почвы после уборки томатов.