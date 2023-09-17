8 ошибок плохих хозяек, из-за которых еда вечно получается невкусной

Если ваши старания на кухне не приносят желаемых результатов, вероятно, вы совершаете одну из этих восьми ошибок. Проверьте себя, чтобы всегда готовить вкусно и получать от процесса удовольствие.

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Экономить на ингредиентах

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Существует огромная разница между качественным продуктом, добытым по хорошей скидке, и низкосортным или подпорченным аналогом. К примеру, не всегда замена сливочного масла дешевым маргарином остается незамеченной, да и макароны из цельных сортов пшеницы легко отличить по текстуре и вкусу от самых дешевых, которые в процессе варки могут превратиться в месиво. Перемороженное мясо, прилипшее к дальней стенке морозилки, увы, тоже не станет праздником вкуса. Позаботьтесь о качестве и свежести продуктов — и результат вас обязательно порадует.

Забыть разогреть сковороду

Обычно даже в рецептах напоминают, что сковороду перед жаркой нужно разогреть с небольшим количеством масла, а то и без него. В спешке велик соблазн пропустить этот этап, но в таком случае продукты можно испортить. Так, мясо прилипнет к холодной сковороде, а сырники оставят на ней свою аппетитную золотистую корочку. Жарите — обязательно разогрейте утварь на среднем огне перед приготовлением.

Пренебрегать рецептом

Не случайно существуют кухонные весы, а еда в любимом заведении из раза в раз соответствует вашим ожиданиям. Иногда лучше не лениться и взвесить ингредиенты, чем потом недоумевать, что пошло не так и почему вкус вашей стряпни оставляет желать лучшего. Если вы часто недовольны результатом готовки, оставьте импровизацию профессионалам и пользуйтесь проверенными пошаговыми рецептами, соблюдая технологию.

Игнорировать время

Далеко не каждая хозяйка пользуется часами, многие определяют готовность на глаз. В ряде случаев убедиться в готовности действительно придется визуально, но чаще всего следует четко засечь время, чтобы избежать кулинарных неудач. Не обязательно приобретать специальный таймер для кухни, достаточно активировать его на смартфоне или хотя бы разместить часы на видном месте.

Ошибаться с температурой

Не говоря уже о газовом духовом шкафе, где установить желанную температуру не выйдет и важно постоянно следить за показаниями встроенного термометра, даже простенькая микроволновая печь способна работать на разных мощностях. Сделали все по рецепту, а результат по-прежнему не очень? Возможно, вы забыли проконтролировать температуру или выбрали неправильный режим СВЧ или мультиварки.

Выбирать неподходящий «калибр»

Вы замечали, что продукты воспринимаются по-разному в зависимости от размера кусочков? Долька апельсина и ложка апельсинового пюре подарят разные вкусовые ощущения. Салат будет казаться иным на вкус, если вместо мелких кубиков нарезать овощи на четыре части. В некоторых рецептах указаны рекомендации по нарезке, но часто все зависит от вашего вкуса — попробуйте разные варианты, чтобы найти свой любимый формат.

Не пробовать блюдо в процессе

Даже самый точный рецепт не может учесть параметры ваших продуктов. Скажем, томаты могут быть как сладкими, так и очень кислыми, к тому же не всегда четко указан необходимый объем продуктов: три средних яблока или два огурца — это сколько? Даже дотошное соблюдение рецепта не может гарантировать идеального вкуса. Пробуйте блюдо в процессе приготовления, чтобы вовремя внести коррективы. Если коротко, план такой: сладкое подкислить, кислое подсластить, соленое разбавить.

Перестараться