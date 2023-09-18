Топ-8 предметов, которые тормозят интернет у вас дома

Не всегда проблема слабого интернета кроется в плохой работе ПК или погрешностях провайдера. Если вы проверили все технические показатели роутера, убедились, что получаете в дом ту самую скорость интернета, за которую платите, но она все равно очень слабая, попробуйте проверить, не мешают ли прохождению сигнала некоторые вещи в комнате или других помещениях дома. Рассказываем, на какие из них нужно обратить особое внимание.

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Микроволновая печь

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О микроволновках, таких незаменимых на современной кухне, сегодня ходит много мифов, но один из них точно правдивый ― они выпускают электромагнитное излучение на частоте примерно 2,4 ГГц. Примерно такое же и у роутеров, поэтому, если сигнал издается одновременно, то с Wi-Fi могут быть перебои. Обычно это не критично, но если вы решили одновременно включить фильм и поставить еду на разогрев, видеовоспроизведение может зависнуть на некоторое время.

Стена

Стена, особенно из кирпича, мрамора и бетона, может попросту плохо пропускать сигналы роутера. Особенно это ощущается в многоквартирных домах, которые строят из бетона и металлических конструкций. В частных домах эта проблема может коснуться тех, у кого много комнат или этажей. Для решения проблемы роутер лучше всего размещать подальше от таких стен или ближе к середине жилища, чтобы сигнал проходил минимум стен в любой комнате.

Беспроводной телефон

Такие стационарные телефоны были популярны в каждом доме после 2000-х годов. Сейчас их практически не осталось, ведь у всех есть мобильные, но если вдруг такой гаджет еще сохранился в вашем доме, именно он может перебивать сигнал маршрутизатора.

Bluetooth-устройства

А вот такие гаджеты сейчас есть практически в каждом доме ― от беспроводных мышек до электрических чайников. Так как Bluetooth-соединение также передает сигнал, он может заглушить или замедлить раздачу Wi-Fi с роутера. Но только в том случае, если находятся слишком близко к роутеру.

Аквариумы

Удивительно, но факт ― крупные аквариумы тоже влияют на скорость сигнала, в основе которого ― радиоволны. И дело вовсе не в рыбках, а в том, что стекла и сама вода одновременно мешают Wi-Fi проходить через них, и если поставить роутер рядом, сигнал может быть слабым.

Крупная мебель

Плотная и большая мебель, такая как антикварный шкаф или предметы декора, такие как мраморная скульптура, будут стоять на пути сигнала роутера, и хотя они точно пропустят его в итоге, его скорость будет значительно меньше ожидаемой.

Зеркала

Зеркало ― это своего рода щит, и оно с легкостью может отражать радиоволновое излучение маршрутизатора, если тот стоит слишком близко. Поэтому роутеры стоит устанавливать подальше от зеркал в доме или не направлять его антенны к отражению.

Радиоуправляемая игрушка

С ними та же ситуация, что и с микроволновкой ― радиоизлучение накладывается на радиоизлучение, и тормозит сигнал. Он не пропадет полностью, но будет слабее, чем хотелось бы. Хотя, тут много зависит от размеров самой игрушки. Например, небольшая машинка вряд ли станет помехой, а вот радиоуправляемые вертолет может.

Заключение