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5 бюджетных способов создать приятный запах дома

В хозяйственных магазинах можно найти множество приспособлений, которые помогут создать в квартире приятный запах.

5 бюджетных способов создать приятный запах дома
© Unsplash

Однако не спешите покупать их: существует несколько эффективных лайфхаков, благодаря которым ваш дом начнет благоухать, а вы при этом избежите крупных трат.

Подробнее о бюджетных способах избавиться от неприятного запаха и придать квартире свежий аромат, читайте в материале "Рамблера".

Вскипятите воду

Добавьте в воду цедру цитрусовых, лаванду, мяту или другие душистые ингредиенты на ваш вкус, а затем вскипятите ее. Уже через минуту по дому распространится приятный запах. Этот способ хорош еще и тем, что вы всегда сможете экспериментировать с ароматами. К примеру, чтобы создать уют осенью, можно добавить в воду палочки корицы или сушеные яблоки.

Заведите комнатные растения

Растения стоят совсем недорого, но при этом польза от них колоссальная. Домашние цветы не только украшают дом, освежают воздух и вырабатывают больше кислорода. Они также позволяют дому благоухать. Если вы заводите растения с целью создать в квартире приятный аромат, присмотритесь к герани, жасмину, эвкалипту, гортензии или орхидее.

Испеките хлеб

Если вы любите готовить, совместите приятное с полезным и побалуйте домочадцев свежей выпечкой. Например, булочками с корицей или банановым хлебом – будьте уверены, аромат этих лакомств будет ощущаться не только в квартире, но и на лестничной клетке.

Храните свежие простыни рядом с одеждой

Зачастую мы храним постельное белье вдали от одежды. Но, если вы хотите, чтобы ваши вещи пахли так же приятно, как свежевыстиранные простыни, поступать нужно иначе. Постирайте постельное белье с любимым кондиционером, высушите, а затем разложите его рядом с одеждой. Теперь каждый раз, когда вы будете открывать шкаф, помещение будет наполняться приятным ароматом.

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Используйте зеленый чай

Лучше всего подойдет листовой зеленый чай, упакованный не в пакетики, а в маленькие мешочки. Повесьте мешочки в дверном проеме, над подоконником и под люстрой, а затем проведите сквозное проветривание. Очень скоро квартира наполнится запахом чая.

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