Спешка ни к чему: почему пока не нужно выкапывать морковь, капусту и свеклу
Завкафедрой земледелия Новосибирского аграрного университета Алексей Мармулев объяснил дачникам, почему пока не стоит браться за выкапывание моркови, капусты и свеклы. Несмотря на достаточно комфортную и не слишком холодную погоду, их лучше оставить на грядках минимум до конца месяца. Об этом рассказал портал VN.ru.
С четверга в Подмосковье ожидается очередной виток потепления. Конечно, такие дни идеально подходят для заключительных огородных хлопот, и многие отправятся копать картошку. «А вот морковку, капусту и свеклу пока трогать не стоит. Лучше заняться другими дачными делами: вырезать старые и пораженные болезнями побеги малины, перекопать свои грядки, удобрить их, высадить саженцы с закрытой корневой системой», - отметил агроном.
Если оставить вышеупомянутые овощи на грядках до конца сентября, то их качество заметно улучшится. В случае с морковью и свеклой получится так: ночные температуры снизятся, за счет чего накопленные растениями сахара уйдут в корнеплоды. Поэтому овощи станут вкуснее. «Бояться того, что морковка окажется грязной, не нужно. Она будет лучше храниться, чем рано убранная. Не у каждого есть возможность создать идеальные условия хранения, поэтому торопиться ни к чему», - заключил эксперт Мармулев.