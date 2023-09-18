Почему пока не нужно выкапывать морковь, капусту и свеклу

Завкафедрой земледелия Новосибирского аграрного университета Алексей Мармулев объяснил дачникам, почему пока не стоит браться за выкапывание моркови, капусты и свеклы. Несмотря на достаточно комфортную и не слишком холодную погоду, их лучше оставить на грядках минимум до конца месяца. Об этом рассказал портал VN.ru.

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С четверга в Подмосковье ожидается очередной виток потепления. Конечно, такие дни идеально подходят для заключительных огородных хлопот, и многие отправятся копать картошку. «А вот морковку, капусту и свеклу пока трогать не стоит. Лучше заняться другими дачными делами: вырезать старые и пораженные болезнями побеги малины, перекопать свои грядки, удобрить их, высадить саженцы с закрытой корневой системой», - отметил агроном.