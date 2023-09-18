Назван простой способ защитить дачный дом от нашествия крыс и мышей

С наступлением холодов в дачные дома могут прийти мыши и крысы — отчасти это связано с тем, что дачники оставляют в них продукты питания, часть урожая или мусор. Для того чтобы избавиться от грызунов, нужно использовать что-то, что будет сильно пахнуть, пишут «Белновости.

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Например, отпугивателем может быть чеснок, как в целом виде, так и его настои. Другим способом будет использование цитрусовых. В «Белновостях» также советуют разложить цедру лимона, апельсина и грейпфрута в шкафчиках на кухне или рассыпать по дому черный перец — лучше всего по углам, щелям и кухонным ящикам.