Дачникам перечислили преимущества осенней посадки деревьев

Весенняя посадка деревьев кажется дачникам безопаснее осенней из-за скорого наступления заморозков, при этом посадка в это время года имеет свои преимущества, рассказала изданию «БелНовости» агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

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По ее словам, плюсов у осенней посадки несколько больше, чем у весенней. Так, в этом сезоне легче определить качество саженцев по объему прироста, а также состоянию листьев и корней. Агроном указала и на недорогую цену саженцев в осенний период. Продавцы часто делают на него скидки, чтобы быстрее распродать остатки.

Коврижных также отметила, что осенью из-за обилия осадков растение меньше нуждается в поливе, чем весной. По ее словам, в осенний период также снижается активность садовых вредителей, поэтому повредить кустарник им будет сложнее.