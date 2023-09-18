Почему привычка собаки гоняться за своим хвостом — тревожный знак

Забавная и милая на первый взгляд привычка собак гоняться за собственным хвостом не всегда безобидна. Конечно, она может свидетельствовать о банальной скуке. Но если ваш питомец делает так довольно часто, то он таким образом пытается с справиться с тревожностью.

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Это уже расценивается как компульсивное невротическое поведение, пишет британский портал лайфкахов на все случаи жизни Tips And Tricks. И если в случае скуки все просто и достаточно лишь уделить собаке чуть больше своего времени, то второй вариант куда серьезнее и требует комплексного подхода.

В первую очередь нужно исключить проблемы со здоровьем у вашего ветеринара. И если с медицинской точки зрения все в норме, постараться увеличить питомцу физическую и умственную нагрузку. Дополнительные упражнения, тренировки, игрушки-головоломки и качественное время вместе помогут направить энергию собаки в конструктивное русло и экологично снизить уровень тревожности.