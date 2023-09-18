Названо правило для гармоничного интерьера

Специалист объяснила, что числа 60, 30 и 10 означают процентное соотношение цветов в интерьере. Она подчеркнула, что при оформлении помещения нужно сделать упор только на три цвета. Основной должен занимать большую часть (60 процентов), второй — 30, третий — 10 процентов.

Если соблюдать это правило, интерьер не будет перегружен пестрыми деталями и визуальным шумом. Комната будет выглядеть гармонично и красиво, а оформление окажется «спокойным» и лаконичным, но при этом стильным и приятным. Эксперт добавила, что при выборе цветов можно не ограничиваться тремя. В этом случае важно, чтобы остальные цвета занимали не более одного процента.