Посадка моркови под зиму – советы экспертов

В начале лета, когда прошлогодняя морковь уже потеряла свою привлекательность и непригодна для приготовления некоторых блюд, возникает вопрос, где взять свежие, качественные корнеплоды моркови?

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Можно проводить посев ранних и ультраскороспелых сортов, но и эти сорта не смогут значительно сократить период получения свежих, товарных корнеплодов. Однако давно известен подзабытый ныне способ посева моркови под зиму.

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Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Курганской области решили апробировать этот способ посева моркови. Хорош этот способ тем, что товарные корнеплоды моркови можно получить примерно на две недели раньше урожая весенней посадки. А используя при посеве под зиму семена скороспелых сортов урожай моркови можно получить еще раньше. При подзимнем посеве моркови корнеплоды отличаются крупными размерами и повышенными вкусовыми качествами.

При соблюдении технологии и всех рекомендаций семена хорошо перезимовывают и дают большой урожай, тем не менее все же существует опасность того, что семена моркови могут вымерзнуть. В связи с этим, для подзимнего посева занимают небольшие площади. И если посев не получился, его всегда можно заменить весенним посевом.

Для размещения грядки выбираем солнечное место, где раньше не высевали свеклу и морковь. Лучшими предшественниками являются картофель, огурцы, бобовые, зеленные культуры.

Грядка должна быть размещена в таком месте, где весной не происходит подтопления талыми водами. Готовим гряду заранее за неделю-две до посева. При перекопке добавляем органические удобрения в виде перепревшего навоза или хорошо перепревшего компоста, из расчета 4-5 кг/м², древесной золы примерно 1 стакан/м².

Морковь отзывчива на внесение минеральных удобрений, поэтому при перекопке можно внести 40-50 г/м² суперфосфата и 25-30 г/м² сульфата калия.

Для посева подбираем сорта, дающие стабильный урожай в суровых условиях Урала и Сибири.

Амстердамская, Аленка, Болтекс, Виктория F1;

среднего срока созревания сорта: Витаминная 6, Коллисто F1, Нантская 4;

из сортов позднего срока созревания: Тотем F1, Шантене, Тинга F1. Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Курганской области при проведении исследований посева моркови под зиму использовали разные сорта и, чаще всего, большая часть семян всходила, однако лучше использовать рекомендованные сорта для зоны Урала и Сибири. Так, при посеве под зиму можно использовать сорта раннеспелой группы:

Очень важное условие хорошей перезимовки это выбор оптимального срока посева. Порекомендовать какой-то один срок посева семян моркови очень сложно, так как в Курганской области наступление холодов разнится по годам. В связи с этим нужно выбрать такое время посева, чтобы семена не проросли до замерзания почвы. При посеве лучше ориентироваться на долгосрочный прогноз погоды.

Сотрудниками филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Курганской области отработан примерный срок посева, это конец сентября-начало октября. Но каждый год он корректируется.

Подзимний посев моркови не вызовет особого труда у садоводов, он не отличается от посева весной. Подзимний посев должен удовлетворить потребности семьи на период, пока морковь весеннего срока посева достигнет пучковой спелости и может использоваться для приготовления пищи и употребления в сыром виде. Если вы не использовали все корнеплоды в течение лета, их можно заложить на хранение в зиму.

Перед посевом на подготовленной грядке нарезаем бороздки, расстояние между ними должно быть 15-20 см, глубина 2-3 см. Перед посевом семена не замачиваем. При посеве необходимо норму высева семян увеличить на 15-20% в сравнении с весенним высевом. После посева семян, засыпаем их сверху сухой почвой или хорошо перепревшим сухим перегноем. После посева грядку поливать не нужно, она должна остаться сухой и по возможности такой уйти в зиму.

Для задержания снега на грядке можно разложить лапник хвойных деревьев. Весной, после схода снежного покрова, лапник с грядки необходимо убрать. Далее уход за всходами моркови практически не отличается от ухода за всходами при весеннем посеве. После появления у растений двух настоящих листов нужно провести первое прореживание, оставляя между растениями около 2 см. Через две-три недели, можно провести второе прореживание оставляя между растениями 5 см. В период роста и развития растений проводим прополки, рыхление междурядий, поливы. В период вегетации растений рекомендуем провести две-три подкормки гуматами.