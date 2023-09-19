Как правильно хранить морковь: способы, температура, условия

Вырастить морковь на участке не сложно, хотя и требует определенных, иногда немалых усилий. Поэтому так обидно - собрать прекрасный урожай, а потом выбросить большую часть только из-за того, что не получилось его сохранить. Хранение моркови в домашних условиях зимой не вызовет трудностей у того, кто знает основные способы и важные нюансы.

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«Рамблер» рассказывает, то нужно сделать, чтобы морковь хорошо хранилась и сохраняла свежесть.

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Как понять, что морковь созрела

Подумать о хранении нужно на этапе сбора урожая. Важно убирать морковь вовремя!

Признаки, которые указывают на то, что морковь пора выкапывать:

Размер. Обычно морковь достигает своего оптимального размера через 70-80 дней после посева.

Цвет верхней части. Когда морковь становится больше, она начинает выпирать из земли. Пока она молодая, верхушка – оранжевая, но у зрелой моркови верхушки меняют цвет и становятся зелеными или красноватыми. Также меняет цвет ботва – появляется больше засыхающих побегов.

Проверка корнеплода. Можно осторожно выкопать одну или две моркови. Если вам результат нравится, значит пора копать.

Сроки созревания. Это зависит от сорта: есть ранние, есть поздние. Если вы помните информацию, указанную производителем семян, то ориентироваться можно на нее.

Точное время для сбора моркови может различаться в зависимости от местности, условий выращивания и сорта. Поэтому рекомендуется наблюдать за растениями, следить за указанными признаками и принимать решение.

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Как правильно хранить морковь

Выкапывайте морковь в ясную погоду. Оставьте ненадолго на воздухе, но под навесом, чтобы немного завяла ботва. Удалите всю ботву, так как иначе корнеплоды будут меньше храниться Очистите от земли. Мыть морковь не надо, но, если кое-где к корнеплодам прилипла земля, ее нужно убрать, например, с помощью сухой тряпочки или бумажного полотенца. Это поможет предотвратить гниение и продлить срок хранения. Храните морковь в прохладном и сухом помещении с температурой около 0-4 градусов по Цельсию. Избегайте хранения моркови рядом с фруктами или овощами, выделяющими этилен, например, яблоками, так как это может привести к ускоренному старению и увяданию корнеплодов. Используйте контейнеры или пакеты для хранения. Морковь можно хранить в перфорированных пластиковых пакетах или в контейнерах с отверстиями для циркуляции воздуха. Это поможет предотвратить скопление влаги и сохранить свежесть моркови. Проверяйте и удаляйте испорченные корнеплоды. Регулярно проверяйте морковь, чтобы вовремя удалять испорченные или гнилые корнеплоды.

Способы сохранить морковь в квартире

Если сухого погреба или непромерзающей лоджии у вас нет. Морковь можно хранить и в квартире.

Мох сфагнум. Осенью можно купить живой мох сфагнум даже на маркетплейсах, им можно переложить морковь в контейнере, чтобы уберечь от загнивания.

Сухой песок. Еще один способ предотвратить гниение, использовать сухой песок, который нужно предварительно просеять.

Опилки. Они хорошо поглощают лишнюю влагу и помогают продлить срок хранения моркови.

Морозилка. Морковь нужно помыть, почистить, нашинковать или натереть на терке, разложить по пакетам и убрать на хранение в морозильную камеру холодильника.

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Рецепт морковного торта

Ингредиенты

2 стакана муки

2 чайные ложки разрыхлителя

1 чайная ложка корицы

1/2 чайной ложки мускатного ореха

1/2 чайной ложки имбиря

1/2 чайной ложки соли

4 яйца

1 стакан сахара

3/4 стакана растительного масла

1 чайная ложка ванильного экстракта

2 стакана тертой моркови

1 стакан измельченных орехов (грецкие, фундук или грецкий орех)

1/2 стакана изюма (опционально)

Для крема:

250 г сливочного сыра

1/2 стакана сливок

1/2 стакана сахарной пудры

1 чайная ложка ванильного экстракта

Приготовление

В большой миске смешайте муку, разрыхлитель, корицу, мускатный орех, имбирь и соль. В другой миске взбейте яйца с сахаром до получения пышной массы. Добавьте растительное масло и ванильный экстракт, продолжайте взбивать. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты во влажные, постоянно перемешивая. Затем добавьте тертую морковь, измельченные орехи и изюм (если используете), хорошо перемешайте. Разделите тесто на две равные части и выложите в подготовленные формы для выпечки. Их нужно предварительно немного подогреть, смазать маслом и слегка присыпать мукой. Выпекайте в духовке около 30-35 минут при температуре 180 градусов по Цельсию. Готовность проверьте зубочисткой. Если деревянная зубочистка выходит сухой, значит корж готов. Оставьте коржи остывать в формах в течение 10 минут, затем перенесите их на решетку для полного остывания. В миске смешайте сливочный сыр, сливки, сахарную пудру и ванильный экстракт. Взбейте до получения однородной и пышной консистенции. Когда коржи полностью остынут, соберите торт, промазывая каждый кремом. При желании украсьте торт измельченными орехами или карамелью. Поставьте торт в холодильник на несколько часов, чтобы крем застыл.