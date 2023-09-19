Как правильно хранить морковь: способы, температура, условия
Вырастить морковь на участке не сложно, хотя и требует определенных, иногда немалых усилий. Поэтому так обидно - собрать прекрасный урожай, а потом выбросить большую часть только из-за того, что не получилось его сохранить. Хранение моркови в домашних условиях зимой не вызовет трудностей у того, кто знает основные способы и важные нюансы.
«Рамблер» рассказывает, то нужно сделать, чтобы морковь хорошо хранилась и сохраняла свежесть.
Как понять, что морковь созрела
Подумать о хранении нужно на этапе сбора урожая. Важно убирать морковь вовремя!
Признаки, которые указывают на то, что морковь пора выкапывать:
- Размер. Обычно морковь достигает своего оптимального размера через 70-80 дней после посева.
- Цвет верхней части. Когда морковь становится больше, она начинает выпирать из земли. Пока она молодая, верхушка – оранжевая, но у зрелой моркови верхушки меняют цвет и становятся зелеными или красноватыми. Также меняет цвет ботва – появляется больше засыхающих побегов.
- Проверка корнеплода. Можно осторожно выкопать одну или две моркови. Если вам результат нравится, значит пора копать.
- Сроки созревания. Это зависит от сорта: есть ранние, есть поздние. Если вы помните информацию, указанную производителем семян, то ориентироваться можно на нее.
Точное время для сбора моркови может различаться в зависимости от местности, условий выращивания и сорта. Поэтому рекомендуется наблюдать за растениями, следить за указанными признаками и принимать решение.
Как правильно хранить морковь
- Выкапывайте морковь в ясную погоду. Оставьте ненадолго на воздухе, но под навесом, чтобы немного завяла ботва.
- Удалите всю ботву, так как иначе корнеплоды будут меньше храниться
- Очистите от земли. Мыть морковь не надо, но, если кое-где к корнеплодам прилипла земля, ее нужно убрать, например, с помощью сухой тряпочки или бумажного полотенца. Это поможет предотвратить гниение и продлить срок хранения.
- Храните морковь в прохладном и сухом помещении с температурой около 0-4 градусов по Цельсию. Избегайте хранения моркови рядом с фруктами или овощами, выделяющими этилен, например, яблоками, так как это может привести к ускоренному старению и увяданию корнеплодов.
- Используйте контейнеры или пакеты для хранения. Морковь можно хранить в перфорированных пластиковых пакетах или в контейнерах с отверстиями для циркуляции воздуха. Это поможет предотвратить скопление влаги и сохранить свежесть моркови.
- Проверяйте и удаляйте испорченные корнеплоды. Регулярно проверяйте морковь, чтобы вовремя удалять испорченные или гнилые корнеплоды.
Способы сохранить морковь в квартире
Если сухого погреба или непромерзающей лоджии у вас нет. Морковь можно хранить и в квартире.
- Мох сфагнум. Осенью можно купить живой мох сфагнум даже на маркетплейсах, им можно переложить морковь в контейнере, чтобы уберечь от загнивания.
- Сухой песок. Еще один способ предотвратить гниение, использовать сухой песок, который нужно предварительно просеять.
- Опилки. Они хорошо поглощают лишнюю влагу и помогают продлить срок хранения моркови.
- Морозилка. Морковь нужно помыть, почистить, нашинковать или натереть на терке, разложить по пакетам и убрать на хранение в морозильную камеру холодильника.
Рецепт морковного торта
Ингредиенты
- 2 стакана муки
- 2 чайные ложки разрыхлителя
- 1 чайная ложка корицы
- 1/2 чайной ложки мускатного ореха
- 1/2 чайной ложки имбиря
- 1/2 чайной ложки соли
- 4 яйца
- 1 стакан сахара
- 3/4 стакана растительного масла
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
- 2 стакана тертой моркови
- 1 стакан измельченных орехов (грецкие, фундук или грецкий орех)
- 1/2 стакана изюма (опционально)
Для крема:
- 250 г сливочного сыра
- 1/2 стакана сливок
- 1/2 стакана сахарной пудры
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
Приготовление
- В большой миске смешайте муку, разрыхлитель, корицу, мускатный орех, имбирь и соль.
- В другой миске взбейте яйца с сахаром до получения пышной массы. Добавьте растительное масло и ванильный экстракт, продолжайте взбивать.
- Постепенно добавляйте сухие ингредиенты во влажные, постоянно перемешивая. Затем добавьте тертую морковь, измельченные орехи и изюм (если используете), хорошо перемешайте.
- Разделите тесто на две равные части и выложите в подготовленные формы для выпечки. Их нужно предварительно немного подогреть, смазать маслом и слегка присыпать мукой. Выпекайте в духовке около 30-35 минут при температуре 180 градусов по Цельсию. Готовность проверьте зубочисткой. Если деревянная зубочистка выходит сухой, значит корж готов.
- Оставьте коржи остывать в формах в течение 10 минут, затем перенесите их на решетку для полного остывания.
- В миске смешайте сливочный сыр, сливки, сахарную пудру и ванильный экстракт. Взбейте до получения однородной и пышной консистенции.
- Когда коржи полностью остынут, соберите торт, промазывая каждый кремом. При желании украсьте торт измельченными орехами или карамелью.
- Поставьте торт в холодильник на несколько часов, чтобы крем застыл.
Приятного аппетита!