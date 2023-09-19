Как правильно наказывать провинившуюся собаку? Советы экспертов

Домашние питомцы часто бывают непослушными и делают совсем не то, что им говорит хозяин. Можно ли наказывать провинившуюся собаку и как правильно это делать, сообщает Общественная служба новостей.
По словам специалистов, физическое наказание наносит собакам психическую травму и может спровоцировать еще больше поведенческих проблем.
Если вы поймали питомца в момент хулиганства, следует уверенно сказать «нет» и постараться перевести внимание животного на что-то другое, отмечают эксперты. Также собаку следует поощрять за все правильные действия и оставлять без похвалы за шалости. Так питомец выработает привычку.
Если эти методы не работают, лучше всего обратиться за помощью к кинологу или зоопсихологу. Это поможет избежать более серьезных проблем в будущем.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как распознать головную боль у собак. По словам кинолога, ее причины могут быть самые разные. Чаще всего это травмы головы, стоматологические проблемы, опухоли и стресс.