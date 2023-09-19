Как сервировать стол, чтобы еда выглядела аппетитнее

Небольшие усилия помогут сделать обед и ужин эстетичными и изысканными/

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Обычные рутинные дела составляют большую часть нашей жизни, от того, насколько они приятные, вдохновляющие, наполняющие энергией, зависит общая удовлетворенность.

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Старайтесь сделать эти моменты эстетичными, чтобы поднять себе настроение. Например, еда станет вкуснее и аппетитнее, если правильно сервировать стол.

Выбор посуды

Уберите подальше старые выцветшие тарелки, кружки, бокалы. Сейчас можно за разумную сумму приобрести очень симпатичную посуду: выберите тарелки, миски, салатники разных форм и оттенков без ярких рисунков и принта. Можете запастись двумя комплектами посуды — темным и светлым. Миксуйте их на столе, так еда будет выглядеть изысканнее. Подбирать посуду под цвет блюда или находит контрастные сочетания.

Еду в светлых тонах расположите на темных тарелках. Если хотите выбрать один комплект, остановитесь на светлых, пастельных тонах. На такой посуде отлично смотрятся любые блюда.

Подставки или скатерть

Индивидуальные подставки под тарелки или общая скатерть сразу сделают застолье изысканнее. Плетеные, деревянные или керамические подставки не требуют стирки после каждого обеда или ужина, при этом они отлично смотрятся. Для праздничных мероприятий используйте скатерть: самый практичный вариант — однотонная льняная ткань бежевого, серого, нежного коричневого оттенка. Она подойдет и для встречи с семьей и для более торжественного случая.

Украшения

Фуд-дизанейры советуют располагать на столе предметы разной высоты, чтобы создать объемное и воздушное пространство. Для этого можно использовать вазочки с цветами, наборы из солонки и перечницы или другие украшения. Подумайте, чем можно дополнить сервировку стола, помимо тарелок.

Поставьте бокалы

Необязательно пить вино или другой алкоголь, в красивые бокалы можно налить воды с лимоном, сок или любой другой напиток. Блеск стекла сделает сервировку изящнее, а еда станет аппетитнее. Не забывайте про специи Даже если вы уверены, что вкус блюд идеален, перечница, солонка, небольшая бутылочка для масла с травами будут очень уместно смотреться на столе.

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