Назван необычный способ выращивания клубники
Кто-то занимается огородничеством исключительно для расширения рациона домашнего питания, прибегая к традиционным способом получения урожая. Но дачница Светлана Тураева из Коломны склонна к необычным дизайнерским решениям, чтобы украсить свой небольшой участок.
Унылый вид обычных шести соток — это не для Светланы. Хотелось чем-то разнообразить окружающий ландшафт и идею она подглядела в советах умельцев в социальных сетях. С тех пор клубника у нее растет в... пирамиде. Делается такая делянка очень просто. Дачница сама сколотила из обычных досок квадратный короб приблизительно два на два метра. Заполнила его грунтом, удобрив его по периметру.
Дальше-больше. Затем она сделала короб площадью 1,75х1,75 метра и поставила его сверху на первый короб. Ширина досок может быть разной, у Светланы — около 20 сантиметров. Так операция продолжается исходя из возможностей и фантазии огородника. Тураевой для создания пирамидальных грядок пришлось сделать восемь уровней. Получилась пирамида чуть ниже её роста. Несколько культяпистая конструкция преображается, когда клубника вырастает и с кустиков висят крупные ягоды.
«Красота — необыкновенная», - говорит Светлана. Она так выращивает только клубнику, но можно сажать таким же образом все, что душе угодно. Также можно экспериментировать с формой. Это может быть не квадрат, а прямоугольник, а может и треугольник. И круглые грядки можно сделать, но это уже явно не из досок.
Подсмотренная идея разбудила предприимчивость и самой Светланы. Ей на участке делали местную канализацию, после чего осталось довольно много отрезков пластиковых труб. Посмотрела она однажды на эту кучу труб, потом на свою клубничную пирамиду, а потом на глухую стену своего небольшого дачного домика... Так у нее появилась идея сделать грядки из труб. В этом году её земляника освободила место на огороде другим культурам и перебралась на стену.
Трубы заполняются грунтом и вешаются на стену полочками на удобных высотах и с нужным интервалом «на глазок». Затем сверху делаются отверстия, в которые высаживается рассада земляники. Теперь на этих шести сотках клубника растет в пирамиде, а земляника прямо из канализационных труб...