Как использовать картофельную кожуру в качестве удобрения

Как применять картофельную кожуру в качестве универсальной подкормки, рассказала ученая-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

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Картофельную кожуру зачастую отправляют вместе с другими пищевыми отходами в помойку, но на ее основе можно сделать специальный компост. Достаточно большой емкости, которая наполовину будет заполнена водой, а остальное место займут очистки от картошки. Через некоторое время эту массу можно использовать в качестве действенного натурального удобрения.

Если не любите ждать, можно просто закопать кожуру на участке. Это обогатит землю, сделает ее намного плодороднее. Такое удобрение отлично подойдет для смородины, ягоды станут крупнее и слаще.