Посуда, которая «дешевит» вашу кухню

Мы часто даже не задумываемся, как обычная посуда может дешевить кухню, пусть вы и гордитесь дизайнерским ремонтом.

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Вместе с экспертом мы выяснили, от какой посуды на кухонном столе и на полках стоит отказаться, если вы не хотите, чтобы гости удивленно переглядывались, рассматривая ваши тарелочки и стаканы.

Разные предметы

Ничто так не дешевит обстановку на кухне, как посуда из разных сервизов: кружки с цветами и орнаментом, изящные блюдца и цветастые объемные тарелки. Не надо так. Еще хуже, если часть посуды будет со сколами или разводами. Конечно, один набор посуды быстро наскучит, да и удержаться от покупки кружки на отдыхе сложно, однако старайтесь хотя бы немного придерживаться одного стиля при выборе посуды. Можно не соблюдать палитру, но стиль и объемы посуды все же должны немного сочетаться и не быть в серьезной дисгармонии.

Хрусталь

Да, это красиво, но лишь на отдельном мероприятии, где обстановка требует качественной и дорогой посуды, причем — праздничной. В обычной жизни хрустальные бокалы и креманки будут смотреться очень странно на классической кухне. Единственное, что может хорошо вписаться в современный интерьер — хрустальная ваза для цветов, которые принесут вам гости, на этом, в принципе, стоит остановиться.

Пластиковая посуда