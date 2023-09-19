3 простых и беспроигрышных комбинации для сервировки стола

Красиво накрыть стол — задача не из лёгких. Хочется создать атмосферу торжества и радости.

© Eva.ru

Как это сделать, если вы пока не владеете секретами мастерства сервировки? Главное — выбрать правильные сочетания посуды, приборов и декора. И тогда ваш стол станет по-настоящему привлекательным!

Видео дня

Тремя простыми беспроигрышными комбинациями сервировок делится владелица премиум-бутика товаров для дома Анна Еременко.

Фарфор, стекло, металл

Классическое сочетание фарфора, стекла и металла в сервировке можно встретить в престижных отелях и приемных крупных корпораций. Это практичная элегантность, подчеркивающая статус, удобство, уважение к гостям.

Eva.ru

На первый взгляд, такое сочетание может показаться простым, как все элегантное и удобное. Но это не так. В правильном подборе элементов есть свои тонкости. Если их соблюдать, вы просто не сможете ошибиться в сервировке.

Идеальной основой для такой сервировки станет белоснежный фарфоровый или фаянсовый сервиз. Форма тарелок и чашек должна быть простой, без лишних деталей. Это дает возможность оценить фактуру фарфоровой массы, из которой выполнен сервиз, ведь чем проще форма, тем лучше проявляется качество и цвет материала.

Белый сервиз создаст ощущение легкости и воздушности. Если вам важно создать дружескую, гостеприимную атмосферу, выбирайте теплый молочный оттенок фарфора.

Посуду сероватых или голубоватых оттенков стоит использовать осторожно в таких комбинациях.

Почему? Дело в том, что серый и голубой не создают желаемого контраста и делают композицию визуально плоской. Сероватый фарфор как будто тает на фоне прозрачного стекла и холодного металла.

В результате сервировка получается скучной, лишенной «изюминки». Глазу не за что зацепиться: элементы сливаются в однородную блеклую массу.

Поэтому, чтобы создать стильный контраст, выбирайте для фарфора яркий белый или теплые молочные тона. А серый и голубой оставьте для других композиций.

Если используете скатерть, подберите ее оттенок. Это должен быть не просто белый, а идеально подходящий оттенок! Ведь в белом цвете есть множество вариаций: теплый кремовый, холодный голубоватый, с легким жемчужным отливом.

Eva.ru

Выбирайте белый цвет, соответствующий оттенку фарфора. Для белого фарфора скатерть должна быть белоснежной. Для фарфора с легким кремовым оттенком подойдет скатерть цвета шампанского или слоновой кости. Это создаст законченный образ.

Лаконичная форма посуды в такой сервировке не конкурирует с хрупким стеклом и строгим металлом, а гармонично дополняет их.

Стеклянные стаканы и бокалы лучше подобрать максимально простой формы, с тонкими стенками и высокой прозрачностью.

Тонкое стекло визуально расширит пространство и добавит воздух в композицию: оно будет играть бликами света, отражаясь в гладкой поверхности фарфора и металла.

Финальным штрихом в такой комбинации станут металлические столовые приборы с минималистичным дизайном. Завершенность сервировке придадут металлические щипцы для сахара, молочник или соусники.

Итак, в сочетании эти материалы дополняют друг друга благодаря контрасту фактур и оттенков. Гладкость фарфора, хрупкость стекла и строгость металла создают изысканный баланс. Эта всегда выглядит дорого и статусно!

Дерево и керамика

Сочетание керамической посуды с деревянными предметами неизменно создает гармонию внешнего вида и ощущений.

Eva.ru

Во-первых, это игра текстур. Гладкая, обтекаемая поверхность керамической чашки или тарелки контрастирует с естественной фактурой деревянной доски или подставки.

Во-вторых, это сочетание цветов. Теплые оттенки дерева — от светлого бамбука до темного массива — дополняют любой цвет керамики, от белоснежного фарфора до ярких расписных изделий.

В-третьих, это схожесть материалов по ощущениям. Керамика и дерево — натуральные, приятные на ощупь, создают умиротворяющую гармонию уюта и стиля.

Например, чайный сервиз на столе может быть дополнен глубокими тарелками, подставками, соусниками, разделочными досками из бамбука, дерева. В обеденной сервировке используйте приборы с деревянными ручками.

Деревянные элементы неизменно вносят в сервировку уют, придавая столу обжитой, домашний вид.

Под такую комбинацию посуды на столе подойдет хлопковая или льняная скатерть натуральных оттенков. Хлопок или лён станут полотном для прекрасной картины из керамики и дерева. Не привлекая к себе внимания, их натуральные оттенки подчеркнут красоту фактур. Лёгкий рисунок ткани дополнит композицию.

Тренд этого года в сервировке — стол без скатерти. Если у стола деревянная поверхность, она будет перекликаться с деревом досок, подставок, приборов, создавая ощущение гармонии.

Eva.ru

Цвет и текстура столешницы могут стать дополнительным акцентом сервировки. Например, темное дерево подчеркнет изысканность белого фарфора. А фактурная столешница с сучками добавит природного натурального эффекта.

Кроме того, деревянная поверхность усиливает ощущение уюта и комфорта за столом. Такой стол выглядит естественно и непринужденно: идеально для легкой дружеской атмосферы.

Классика: белый и голубой

Бело-голубое сочетание, а также сами оттенки голубого цвета на белой поверхности — это неизменная классика, насчитывающая столетия истории, охватывающая все континенты.

Линейки посуды в бело-голубом сочетании сегодня есть у каждой европейской мануфактуры или фабрики, не исключение это и для России. Фарфор и керамика в таких оттенках легко интегрируются в большинство сервировок и стилей оформления пространства.

Считается, что этот декоративный узоры в бело-синих тонах создали в Ираке еще в 9 веке. Но в Европу он пришел из Китая в 15-16 веках. Эти сочетания цветов вдохновляли художников в странах Ближнего Востока, Японии, Европе. Практически в каждой стране нашли способ создать свой уникальный и узнаваемый узор.

Eva.ru

В России — это знаменитая кобальтовая сетка, ставшая фирменным знаком Императорского фарфорового завода. В 1958 году на Всемирной выставке в Брюсселе она была удостоена золотой медали за «узор и форму». А также васильковая синева ручной гжельской росписи.

Почему этот стиль вот уже тысячу лет вдохновляет художников, декораторов, дизайнеров на всех континентах?

Сочетание белого и голубого цветов создает ощущение свежести и чистоты. Они выглядят аристократично и роскошно. Такой декор подчеркивает торжественность события и настраивает на праздничное настроение. Этот стиль хорошо сочетается как с классическим, так и с современным интерьером.

Для классического варианта сервировки с бело-голубой посудой подойдут приборы как из серебра, так и в золотых и бронзовых оттенках. Они идеально дополнят такую комбинацию, которая станет настоящим украшением стола. В сочетании с белоснежной скатертью и голубыми салфетками стол выглядит по-королевски.

Запомните главное

Итак, мы рассмотрели три беспроигрышные комбинации для создания стильной и гармоничной сервировки. Классическое сочетание фарфора, стекла и металла подчеркнет изысканность и роскошь вашего стола. Дерево и керамика создадут уютную домашнюю атмосферу. А бело-голубые тона станут воплощением классической элегантности.