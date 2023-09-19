3 простых и беспроигрышных комбинации для сервировки стола
Красиво накрыть стол — задача не из лёгких. Хочется создать атмосферу торжества и радости.
Как это сделать, если вы пока не владеете секретами мастерства сервировки? Главное — выбрать правильные сочетания посуды, приборов и декора. И тогда ваш стол станет по-настоящему привлекательным!
Тремя простыми беспроигрышными комбинациями сервировок делится владелица премиум-бутика товаров для дома Анна Еременко.
Фарфор, стекло, металл
Классическое сочетание фарфора, стекла и металла в сервировке можно встретить в престижных отелях и приемных крупных корпораций. Это практичная элегантность, подчеркивающая статус, удобство, уважение к гостям.
На первый взгляд, такое сочетание может показаться простым, как все элегантное и удобное. Но это не так. В правильном подборе элементов есть свои тонкости. Если их соблюдать, вы просто не сможете ошибиться в сервировке.
Идеальной основой для такой сервировки станет белоснежный фарфоровый или фаянсовый сервиз. Форма тарелок и чашек должна быть простой, без лишних деталей. Это дает возможность оценить фактуру фарфоровой массы, из которой выполнен сервиз, ведь чем проще форма, тем лучше проявляется качество и цвет материала.
Белый сервиз создаст ощущение легкости и воздушности. Если вам важно создать дружескую, гостеприимную атмосферу, выбирайте теплый молочный оттенок фарфора.
Посуду сероватых или голубоватых оттенков стоит использовать осторожно в таких комбинациях.
Почему? Дело в том, что серый и голубой не создают желаемого контраста и делают композицию визуально плоской. Сероватый фарфор как будто тает на фоне прозрачного стекла и холодного металла.
В результате сервировка получается скучной, лишенной «изюминки». Глазу не за что зацепиться: элементы сливаются в однородную блеклую массу.
Поэтому, чтобы создать стильный контраст, выбирайте для фарфора яркий белый или теплые молочные тона. А серый и голубой оставьте для других композиций.
Если используете скатерть, подберите ее оттенок. Это должен быть не просто белый, а идеально подходящий оттенок! Ведь в белом цвете есть множество вариаций: теплый кремовый, холодный голубоватый, с легким жемчужным отливом.
Выбирайте белый цвет, соответствующий оттенку фарфора. Для белого фарфора скатерть должна быть белоснежной. Для фарфора с легким кремовым оттенком подойдет скатерть цвета шампанского или слоновой кости. Это создаст законченный образ.
Лаконичная форма посуды в такой сервировке не конкурирует с хрупким стеклом и строгим металлом, а гармонично дополняет их.
Стеклянные стаканы и бокалы лучше подобрать максимально простой формы, с тонкими стенками и высокой прозрачностью.
Тонкое стекло визуально расширит пространство и добавит воздух в композицию: оно будет играть бликами света, отражаясь в гладкой поверхности фарфора и металла.
Финальным штрихом в такой комбинации станут металлические столовые приборы с минималистичным дизайном. Завершенность сервировке придадут металлические щипцы для сахара, молочник или соусники.
Итак, в сочетании эти материалы дополняют друг друга благодаря контрасту фактур и оттенков. Гладкость фарфора, хрупкость стекла и строгость металла создают изысканный баланс. Эта всегда выглядит дорого и статусно!
Дерево и керамика
Сочетание керамической посуды с деревянными предметами неизменно создает гармонию внешнего вида и ощущений.
Во-первых, это игра текстур. Гладкая, обтекаемая поверхность керамической чашки или тарелки контрастирует с естественной фактурой деревянной доски или подставки.
Во-вторых, это сочетание цветов. Теплые оттенки дерева — от светлого бамбука до темного массива — дополняют любой цвет керамики, от белоснежного фарфора до ярких расписных изделий.
В-третьих, это схожесть материалов по ощущениям. Керамика и дерево — натуральные, приятные на ощупь, создают умиротворяющую гармонию уюта и стиля.
Например, чайный сервиз на столе может быть дополнен глубокими тарелками, подставками, соусниками, разделочными досками из бамбука, дерева. В обеденной сервировке используйте приборы с деревянными ручками.
Деревянные элементы неизменно вносят в сервировку уют, придавая столу обжитой, домашний вид.
Под такую комбинацию посуды на столе подойдет хлопковая или льняная скатерть натуральных оттенков. Хлопок или лён станут полотном для прекрасной картины из керамики и дерева. Не привлекая к себе внимания, их натуральные оттенки подчеркнут красоту фактур. Лёгкий рисунок ткани дополнит композицию.
Тренд этого года в сервировке — стол без скатерти. Если у стола деревянная поверхность, она будет перекликаться с деревом досок, подставок, приборов, создавая ощущение гармонии.
Цвет и текстура столешницы могут стать дополнительным акцентом сервировки. Например, темное дерево подчеркнет изысканность белого фарфора. А фактурная столешница с сучками добавит природного натурального эффекта.
Кроме того, деревянная поверхность усиливает ощущение уюта и комфорта за столом. Такой стол выглядит естественно и непринужденно: идеально для легкой дружеской атмосферы.
Классика: белый и голубой
Бело-голубое сочетание, а также сами оттенки голубого цвета на белой поверхности — это неизменная классика, насчитывающая столетия истории, охватывающая все континенты.
Линейки посуды в бело-голубом сочетании сегодня есть у каждой европейской мануфактуры или фабрики, не исключение это и для России. Фарфор и керамика в таких оттенках легко интегрируются в большинство сервировок и стилей оформления пространства.
Считается, что этот декоративный узоры в бело-синих тонах создали в Ираке еще в 9 веке. Но в Европу он пришел из Китая в 15-16 веках. Эти сочетания цветов вдохновляли художников в странах Ближнего Востока, Японии, Европе. Практически в каждой стране нашли способ создать свой уникальный и узнаваемый узор.
В России — это знаменитая кобальтовая сетка, ставшая фирменным знаком Императорского фарфорового завода. В 1958 году на Всемирной выставке в Брюсселе она была удостоена золотой медали за «узор и форму». А также васильковая синева ручной гжельской росписи.
Почему этот стиль вот уже тысячу лет вдохновляет художников, декораторов, дизайнеров на всех континентах?
Сочетание белого и голубого цветов создает ощущение свежести и чистоты. Они выглядят аристократично и роскошно. Такой декор подчеркивает торжественность события и настраивает на праздничное настроение. Этот стиль хорошо сочетается как с классическим, так и с современным интерьером.
Для классического варианта сервировки с бело-голубой посудой подойдут приборы как из серебра, так и в золотых и бронзовых оттенках. Они идеально дополнят такую комбинацию, которая станет настоящим украшением стола. В сочетании с белоснежной скатертью и голубыми салфетками стол выглядит по-королевски.
Запомните главное
Итак, мы рассмотрели три беспроигрышные комбинации для создания стильной и гармоничной сервировки. Классическое сочетание фарфора, стекла и металла подчеркнет изысканность и роскошь вашего стола. Дерево и керамика создадут уютную домашнюю атмосферу. А бело-голубые тона станут воплощением классической элегантности.
Главное, не бойтесь экспериментировать! Даже простые элементы в умелых руках могут превратить сервировку в произведение искусства. Подбирайте оттенки, играйте на контрастах фактур и текстур. Мода не стоит на месте — дополняйте декор трендовыми элементами. И пусть ваш стол всегда радует гостей и вас самих праздничным настроением!