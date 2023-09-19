Простые советы по спасению увядших огурцов

Во-первых, передает издание, нужно сложить увядшие огурцы в подходящую по размерам тару. Затем залить ее холодной водой, добавив несколько кубиков льда, и поставить заготовку на ночь в холодильник. На утро воду сливают, а огурцы моют. При этом эксперты советуют соблюдать нетрудное правило: чем больше завяли огурцы, тем меньше их должно быть в банке. В противном случае овощи слишком размягчатся.