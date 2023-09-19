Как правильно хранить тыквы зимой в домашних условиях

Специалист сельского хозяйства Алексей Володихин дал полезные советы, которые помогут сохранить урожай бахчевой культуры на длительный период.

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По словам эксперта, лучше всего тыква хранится при температуре воздуха 5-8 градусов и влажности 65%. Одним из самых простых вариантов сохранить свежесть плодов - сложить их в квартире, однако необходимо учесть несколько важных деталей.

Так, если хранить на неутепленном балконе урожай, то его нужно завернуть в одеяло или плотную ткань. Кроме того, на тыкву не должен попадать дождь и снег. Также хранить бахчевую культуру можно в кладовке или под кроватью. Однако при температуре воздуха более 22 градусов плоды большинства сортов пролежат не больше 2-х месяцев.

При наличии погреба тыквы необходимо уложить на деревянные полки вверх плодоножками так, чтобы они не касались друг друга. Это поможет предотвратить распространение плесени. Помимо этого, будет не лишним подстелить под плоды солому. Если во время хранения урожай случайно поцарапали, то ранки можно замазать зеленкой.