Как правильно посадить саженец сливы и защитить на зиму

Как правильно посадить саженец сливы и чем его защитить от грядущих холодов, расскажем в этой статье.

© unsplash.com

Шаг 1: выберите правильное местоположение

Видео дня

Прежде чем приступить к посадке, важно правильно выбрать место для вашего саженца сливы. Сливовые деревья хорошо растут на хорошо дренированной почве и требуют полного пребывания на солнце. В зависимости от сорта сливы дерево может быть самоопыляемым или соседа для перекрестного опыления.

Если дерево не самоопыляется, обязательно выберите место, где достаточно размещения как минимум для двух взрослых деревьев. Деревьям стандартного размера требуется не менее 6 метров пространства по окружности, карликовым сливам хватит трех.

Шаг 2: подготовьте посадочную яму

После того как вы выбрали место, пришло время подготовить посадочную яму, очистив место от камней, сорняков и всякого мусора. Перекопайте почву культиватором или лопатой, потом щедро внесите перепревшего навоза и компоста, снова перекопайте, полейте и накройте прозрачным пластиком для прогрева в ожидании саженца.

Шаг 3: посадка

Если у вас есть саженец сливы, посаженный в контейнер или завернутый в мешковину вместе с земляным комом, можно сажать сразу. Если саженец с голыми корнями, что обычно для слив, поскольку они быстро приживаются после посадки, замочите корни в ведре с водой комнатной температуры на срок до шести часов, можно с корневым стимулятором.

Выкопайте ямку, которая будет достаточно широкой и глубокой, чтобы в ней удобно разместился корневой шарик саженца. Посадочная яма для сливы должна быть на 10-15 см шире и глубже, чем корневой ком саженца сливы, корни не должны изгибаться или закручиваться.

Линия почвы на стволе должна совпадать с линией поверхности ямы. Если ваш саженец — привитое дерево, убедитесь, что место прививки находится над поверхностью. Расправьте корни и аккуратно засыпьте смесью почвы и компоста. Полейте. При необходимости досыпьте почвы, а затем притопчите землю, чтобы уплотнить и убрать воздушные пробки. Снова полейте.

Шаг 4: поддержка

Установите саженцу опору, чтобы он не сгибался и не ломался при сильном ветре. Используйте колышек и мягкую, но прочную ткань, чтобы закрепить саженец у опоры.

Шаг 5: защита на зиму

Зима – трудное время для молодых саженцев сливы, поэтому стоит обеспечить им надлежащую защиту. Нанесите слой органической мульчи вокруг основания дерева, оставляя небольшое пространство вокруг ствола, чтобы предотвратить накопление влаги. Солома, древесная стружка или измельченные листья действуют как изолятор, обеспечивая защиту от низких температур и предотвращая эрозию почвы. Убедитесь, что мульча распределена равномерно и имеет толщину не менее 5 см.

Сильные ветры могут привести к высыханию и повреждению саженцев сливы зимой. Соорудите ветрозащиту: установите колья по периметру саженца и прикрепите защитный барьер, такой как мешковина или ветрозащитная ткань, чтобы создать барьер от ветра.

От мороза поможет обертка мешковиной: начиная от основания ствола и плавно поднимаясь по спирали вверх, закрепите материал с помощью шпагата или скотча, убедившись, что он прилегает плотно, но не слишком туго, чтобы обеспечить надлежащий поток воздуха. Упаковка обеспечит изоляцию и защитит ствол от суровых зимних условий, предотвращая растрескивание или раскалывание.