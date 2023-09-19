Названы лучшие удобрения для помидоров

Садоводам назвали лучшие удобрения для помидоров. Правда, перед их внесением в грунт необходимо определенным образом подготовить грядки, напоминают эксперты издания «БелНовости».

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Звание лучших удобрений, по мнению дачников, получают суперфосфат и полуперепревший навоз, в составе которого имеются солома и коровяк. Солома поможет разрыхлить землю, а коровяк снабдит почву питательными веществами. Поверх навоза нужно распределить гранулы суперфосфата. На один квадратный метр грядки приходится около спичечного коробка минудобрений для тепличных томатов.