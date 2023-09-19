Назван способ собрать огромный урожай яблок

Дачникам перечислили приемы, которые помогут собрать хороший урожай даже со старых яблонь. Об этом сообщают «БелНовости».

© Lenta.ru

В осенний период необходимо обрезать больные и сухие ветви дерева. Процедуру необходимо выполнять после того, как листья пожелтеют, а плоды будут собраны. В это время отжившие ветви становятся хорошо видны, поэтому дачнику легко от них избавиться.