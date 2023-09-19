Лучшие осенние удобрения для любой почвы

После того как урожай собран, расслабляться рано. Теперь все ваше внимание требует к себе земля, которая изрядно «потратилась» за этот сезон – отдала все питательные вещества, чтобы вы могли вырастить запасы овощей и фруктов. Поэтому сейчас лучшее время для внесения удобрений в почву, чтобы восстановить плодородие к следующей весне.

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Стоит поторопиться: вносить питательные вещества надо, еще пока относительно тепло, и днем термометр не опускается ниже нулевой отметки. При положительных температурах в глубине грунта продолжает циркулировать влага, химические процессы хоть и замедляются, но идут, а значит, корни многолетников усвоят нужные микроэлементы. Когда же начнутся морозы, практически все процессы остановятся на зиму.

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Все удобрения принято делить на две большие группы – органические и минеральные.

Органические – это продукты естественного происхождения, они безопасны для окружающей среды. К органике относят растительные остатки, траву, птичий помет, навоз, торф, золу. Единственный минус органики – ее приходится вносить в больших объемах, чтобы восстановить плодородие земли.

Навоз. Свежее удобрение содержит большое количество азота, поэтому в чистом виде его можно вносить только осенью, иначе обожжет корневую систему растений. Причем коровий навоз содержит больше азота, а конский – больше фосфора и калия, поэтому и дозировка у двух этих типов удобрения разная. В среднем достаточно 3-3,5 кг конского навоза или 5-5,5 кг коровяка на квадратный метр. Массу надо не просто разбросать по земле, но тщательно заделать на глубину 20-25 см.

Птичий помет. В нем много аммиака, поэтому обязательно надо разводить водой. Чаще всего удобрение продается в высушенном виде, на 1 квадратный метр грунта потребуется 1-1,5 кг сухой смеси. Ее надо развести водой в пропорции 1:2 и хорошенько пролить грядки и междурядья. Если вы берете свежий помет, то его надо разводить водой в пропорции 1:20.

Перегной и компост. Перепревший навоз – это и есть перегной, он наиболее безопасен для корневой системы растений, как и компост. Закладывать оба удобрения надо в междурядья – по 3-4 кг на квадратный метр - и перекапывать почву. В саду можно укладывать удобрение как мульчу в приствольные круги и также заделывать в почву. Но расход существенно выше – по 50 кг на каждое дерево старше 8 лет, по 30 кг на молодые деревья старше 3 лет. Такую подкормку надо проводить в саду каждые 3-4 года.

Сидераты. Это растения, которые высеивают в начале осени, а под зиму скашивают и заделывают в землю. Используют быстрорастущие культуры – злаковые, бобовые. В процессе перегнивания они обогащают почву.

Сапропель. Состоит из донных отложений, формирующихся на дне пресных водоемов, и содержит большое количество гуминовых кислот, это естественные стимуляторы роста и антибиотики, они привлекают червей и улучшают микрофлору почвы. А еще сапропель усиливает влагоемкость грунта, подходит для песчаных почв. Вносить надо от 3-6 кг на квадратный метр.

Торф. Получается из растительных остатков, которые перепрели без доступа воздуха во влажных условиях, как правило, в болотах. Торф может быть низинный – это уже разложившийся, верховой – практически не тронутый, и срединный. Для осеннего внесения больше подходит низинный – в нем больше всего фосфора и азота. Торфяная подкормка улучшает структуру почвы, делает ее легкой и водопроницаемой. Вносить удобрение надо из расчета 4-5 кг на квадратный метр.

Кроме органики осенью надо вносить и минеральные удобрения – фосфорные и калийные. Они способствуют развитию корневой системы и улучшают зимостойкость культур.

Суперфосфат – самый распространенный и недорогой комплекс, дополнительно содержит серную добавку. Вносить надо в сухом виде под перекопку из расчета 45-60 граммов на квадратный метр земли. Для подкормки многолетников достаточно 15-25 граммов на метр. Также в продаже встречается двойной суперфосфат, характеристики у него такие же, а вносить надо меньше – 15-30 граммов на квадратный метр. Обратите внимание, фосфатные удобрения можно вносить вместе с органическими, а вот с мелом, известью, мочевиной и селитрой запрещено.

Фосфоритная мука. Порошок получают при размоле фосфоритов. Лучше всего удобрение усваивается на кислых почвах и при одновременном внесении свежего навоза. Норма расхода – 150-300 граммов на квадратный метр. Вносить надо не чаще, чем раз в пять лет.

Хлористый калий. Обогащает грунт калием. Гранулы распределяют по поверхности 30-40 граммов на квадратный метр. После чего слегка присыпают землей при помощи грабель.

Калимагнезия. Подходит для тяжелых глинистых грунтов. Сухой порошок рассыпают на поверхности земли – 10-20 граммов на квадратный метр - и затем перекапывают почву.