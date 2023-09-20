Блогерша раскрыла ошибку в стирке темной одежды

Блогерша и музыкальный продюсер Вероника Максимова раскрыла ошибку в стирке темной одежды. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Девушка заметила, что на вещах сохраняется неприятный запах после каждого очищения. При этом она отметила, что стиральная машина подвергается тщательному уходу и своевременному обслуживанию у мастеров.

«Сначала я думала, что проблема в стиральной машине, но это не так. Оказалось, что в волокнах одежды скопилось много мыльных частиц от порошка и кондиционера», — объяснила Максимова.

Чтобы решить проблему, автор видео решила замочить изделия в ванне, добавив в нее пищевую соду. Затем она промыла каждую вещь под холодной водой.

«И я заметила, что запах пропал, и цвет одежды стал намного ярче», — заявила юзерша и показала окрашенную в черный цвет ванну.