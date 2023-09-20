Эксперт раскрыла секрет идеальной чистоты на кухне

Идеально чистой кухня будет всегда, если проводить быструю уборку сразу после приготовления еды – не давать засохнуть жиру на поверхностях и в духовом шкафу.

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Кроме того, руководитель клининговой компании «Настенька» Анастасия Савчук в беседе с «ФедералПресс» предложила освободить рабочую поверхность кухни от лишних предметов.

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«Недаром сейчас моден минимализм – когда нет ничего на поверхности, это очень помогает в уборке. Максимально убирайте все в ящички. Те же самые губки, перчатки, салфетки, средства для мытья посуды можно сложить в ящичек, закрепленный прямо под раковиной. Для жидкости для мытья посуды сейчас есть дозаторы, встроенные прямо в столешницу. Это облегчает повседневную уборку на кухне», – считает эксперт.

Анастасия Савчук советует избавится также от «кантри-стиля», когда на стенах и рейлингах висят половники и другая кухонная утварь, так как все это пылится и требует дополнительных сил при уборке.

После приготовления еды эксперт советует не откладывать уборку на потом: нужно сразу протереть все поверхности, куда обычно попадает жир, вымыть духовой шкаф, когда он достиг комфортной температуры после работы. Не оставлять до вечера в микроволновке пятна, которые остались после разогрева молока или каши.

«Если вы будете делать небольшую уборку сразу и безотлагательно, то это будет у вас занимать доли секунды. А когда войдет в привычку, вы уже забудете о каких-то там едких щелочах, сильной химии, которая должна растворять жир», – уверяет Савчук.

В холодильнике эксперт советует держать все продукты плотно закрытыми. Иначе со временем не избежать неприятных запахов. Выводятся они крайне трудно.

Самые сложные места для уборки на кухне – это антресоли и пространство под нижними ящиками. В первом случае способ справится с залежами пыли и жира довольно простой: положить на поверхность шкафов под потолком бумагу и периодически ее менять.