Названы опасные последствия темных листьев на капусте
Свежесобранный урожай капусты может серьезно огорчить огородника своим качеством. Иногда внутри симпатичных и крепких кочанов попадается множество темных и ссохшихся листьев, которым одна дорога - в мусорку.
Такая проблема называется вершинной гнилью, поражающей овощ, которому не хватает кальция. Эксперт сетевого издания «ТУТ НЬЮС», ученый-агроном Анастасия Коврижных объяснила, как не довести капусту до печального состояния.
Если в кочане практически все листья потемнели и засохли, то дефицит кальция очень велик.
«Нужно помнить о важности подкормки растений. Чтобы восполнить недостающий капусте элемент, следует вносить кальциевую селитру в пропорции 10 граммов на 10 литров воды. Свою роль играет и полив. Пока растение развивается, тратится большой объем жидкости. В жаркую погоду на 1 квадратный метр выливают порядка 50 литров воды, стараясь не размыть корни», - отметила специалист Коврижных.