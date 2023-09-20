Названы опасные последствия темных листьев на капусте

«Нужно помнить о важности подкормки растений. Чтобы восполнить недостающий капусте элемент, следует вносить кальциевую селитру в пропорции 10 граммов на 10 литров воды. Свою роль играет и полив. Пока растение развивается, тратится большой объем жидкости. В жаркую погоду на 1 квадратный метр выливают порядка 50 литров воды, стараясь не размыть корни», - отметила специалист Коврижных.