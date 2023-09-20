Грызет кирпичи и тапки: необычное поведение собак объяснили нехваткой витаминов
При нехватке витаминов собаки могут вести себя странно, стараясь получить необходимые микроэлементы из окружающей среды. Так, землю, кирпичи и штукатурку питомцы грызут при нехватке кальция, выяснила Общественная служба новостей.
При нехватке витамина В у питомца может развиваться анемия. В этом случае собака поедает кал, грызет тапочки и носки, пишет издание.
Нехватка витамина Д приводит к видимым изменениям: у собаки в этом случае кривятся кости предплечья, а задние лапы напоминают букву Х.
О недостатке в организме РР говорят такие симптомы, как понос, дерматит, воспаление слизистой полости пасти.
При нехватке витамина Р (никотиновой кислоты) собака начинает есть окурки.
Если питомец быстро утомляется, становится вялым, теряет аппетит, то причиной такого состояния может быть нехватка витамина С.
А вот проблемы с шерстью – сухость, взъерошенность, - а также слезы из глаз и мутные роговицы говорят о недостатке витамина А.
Зачастую для восполнения авитаминоза можно обойтись без специальных добавок, скорректировав питание. Так, к примеру, витамин А можно получить из печени, крови, яичного желтка, печени трески, моркови, кукурузы, облепихового масла.
Витамин В можно восполнить с помощью мяса баранины, рыбы, сыра, печени, молочных продуктов, витамин Д – печени трески и рыбьего жира.