Как бюджетно преобразить старую кухню: 5 способов

Даже те люди, которые редко готовят, проводят на кухне довольно много времени. Именно здесь мы пьем чай и кофе, устраиваем застолья с друзьями и не только.

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Вот почему большинству людей не все равно, как выглядит кухня. Ремонт и новый кухонный гарнитур могут стоить баснословных денег. Однако существует множество лайфхаков, которые позволят преобразить даже самую невзрачную кухню.

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Подробнее об этих хитростях читайте в материале "Рамблера".

Избавьтесь от лишнего

Кухня нередко превращается в склад всевозможных банок, кастрюль, магнитов, пакетов и не только. Все это создает визуальный шум, делает пространство визуально меньше и совсем не добавляет кухне комфорта. Избавьтесь от ненужных вещей или как минимум уберите их подальше от глаз. Наверняка, большинством кухонных вещиц, которые лежат здесь на виду, вы пользуетесь крайне редко. Проанализируйте содержимое кухни и уберите в шкафы то, к чему обращаетесь не чаще раза в месяц.

Замените фартук

Цветастая плитка с яркими узорами выглядит старомодно и безвкусно. Если вы хотите "освежить" кухню, отличной идеей будет заменить фартук. Присмотритесь к однотонному закаленному стеклу или керамической плитке с минималистичным рисунком. Так вы моментально подарите кухне вторую жизнь.

Обновите фасады

Фасады кухонного гарнитура – первое, что бросается в глаза при входе в помещение. Чтобы преобразить их с минимальным затратами, вы можете самостоятельно покрасить фасады в нейтральный цвет. Другой вариант – заказать новые дверцы в столярном мастерской. Это выйдет чуть дороже, чем покраска, но точно дешевле, чем полностью обновлять гарнитур.

Откажитесь от клеенки

Клеенка – крайне практичное приспособление, но отнюдь не стильное. Эта вещь может испортить интерьер даже самой приятной кухни. Вместо клеенки лучше использовать специальные подставки для сервировки. Другой вариант, который станет идеальным решением, если стол давно износился и выглядит не лучшим образом – тканая скатерть.

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