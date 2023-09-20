Как сделать осенний декор для дома: инструкция
Чтобы добавить уюта в квартиру, не обязательно тратить много средств. Осенний декор можно сделать из подручных материалов и при этом он будет выглядеть очень органично.
«Рамблер» рассказывает, как сделать осенний декор для дома.
- Используйте листву деревьев. Осину, березу или клен можно использовать для создания гирлянды. Возьмите длинную леску и нанижите на нее листья, предварительно проколов их иголкой. Также из листвы можно сплести венок, который будет украшать дверь.
- Возьмите желуди и каштаны. Оформите с помощью них маленькую вазу или стакан: просто приклейте их по периметру. Также каштаны и желуди пригодятся для украшения деревянной фоторамки.
- Тыква. И хотя до Хэллоуина еще далеко, подготовится к нему можно уже сейчас. Тыква отлично подойдет в качестве подставки для чайных свечей — получится оригинальный подсвечник. Отрежьте от овоща верхнюю часть, извлеките мякоть и положите внутрь свечку.
- Ароматические композиции. На туалетный столик можно повесить инсталляции из высушенных долек цитрусовых и палочек корицы. Такой ароматизатор будет не только поднимать осеннее настроение, но еще и освежать комнату.
- Гербарий. Используйте сушеные листья или цветы, чтобы украсить окна. Просто приклейте их на стекла или зеркала в определенном рисунке.
- Сделайте букет. Возьмите колосья пшеницы и составьте с ними композицию. Такой букет будет добавлять уют и создавать осеннее настроение
- Соберите фруктовую вазу. Яблоки, дополненные разными пряностями — гвоздикой, корицей и бадьяном, придадут дому теплоту и уют. Лучше всего такую композицию положить в плетеную корзину.
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