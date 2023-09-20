Специалисты рассказали, когда высаживать луковичные цветы

Луковичные растения хорошо подходят для создания красивого цветника на дачном участке. Они достаточно быстро размножаются и не требовательны в уходе.

© Unsplash

По словам экспертов, график высадки луковичных цветов зависит не только от месяца, но и от погодных условий.

Так, в сентябре цветоводам можно высаживать рябчики, кандык, белоцветник и безвременник.

С середины октября по начало ноября, когда температура почвы станет ниже 10 градусов, специалисты telegram-канала "Моя дача. Сад и огород" рекомендуют сажать мускарей, декоративный лук, крокусы, гиацинты, нарциссы и тюльпаны.