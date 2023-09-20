Специалисты рассказали, когда высаживать луковичные цветы

Специалисты рассказали, когда нужно высаживать луковичные цветы
Луковичные растения хорошо подходят для создания красивого цветника на дачном участке. Они достаточно быстро размножаются и не требовательны в уходе.
По словам экспертов, график высадки луковичных цветов зависит не только от месяца, но и от погодных условий.
Так, в сентябре цветоводам можно высаживать рябчики, кандык, белоцветник и безвременник.
С середины октября по начало ноября, когда температура почвы станет ниже 10 градусов, специалисты telegram-канала "Моя дача. Сад и огород" рекомендуют сажать мускарей, декоративный лук, крокусы, гиацинты, нарциссы и тюльпаны.
Лунки для посадки должны быть глубиной, как 2-3 луковицы. При этом стоит помнить, что если почва тяжелая, то сажать нужно неглубоко, но не менее 5 см.