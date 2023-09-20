Как избавить диван от любых пятен за полчаса

Помогут простые народные средства.

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Любая мягкая мебель периодически нуждается в чистке. Можно обратиться в специальную службу, а можно справиться с загрязнениями самостоятельно с использованием народных средств или бытовой химии.

Уксус и сода

Это сочетание может вывести даже сложные или застарелые пятна. Насыпьте на загрязнения соду, сверху пролейте уксусом, чтобы получилась кашица. Оставьте ее на 30 минут, затем еще раз присыпьте содой и потрите щеткой. Удалите раствор мыльной водой и оставьте подсыхать.

Нашатырный спирт

Эффективен против запаха и пятен. Протрите им загрязнение, через полчаса нанесите хозяйственное мыло, а через 20 минут смойте уксусным раствором из расчета 1 ст. л. на литр воды. Это средство эффективно уберет даже застарелые пятна.

Средство для мытья посуды

Сделайте крепкий раствор с любым моющим средством, взбив его до пены. Нанесите смесь на весь диван, потрите особо загрязненные места. Уберите пену сухими тряпочками и оставьте просыхать мебель.

Соль

Этот способ подойдет, если на мебель разлили вино. Но очищать нужно сразу, пока обивка влажная. Просыпьте пятно солью, потрите щеточкой, затем, убрав соль, протрите место загрязнения спиртовой салфеткой. Чтобы ткань не посветлела, вытрите место, которое протирали мыльной водой и дайте просохнуть. Готово!

Устранить запах