Дачникам напомнили правила подготовки почвы к новому сезону

Как правило, к началу осени заканчивается сбор урожая и происходит подготовка почвы к будущему сезону. Ученый-агроном, ландшафтный дизайнер, художник ботаническое живописи Анастасия Коврижных напомнила правила севооборота и как поступать с картофельными грядками после сбора урожая.

© Unsplash

Эксперт напомнила, что, во-первых, картофель активно поглощает калий, азот и фосфор. Самый лучший способ восстановить минеральный баланс в земле – купить осенние комплексные удобрения или смешать необходимые ингредиенты самостоятельно.

Во-вторых, перед заморозками землю нужно защитить от холодов. Для этого стоит посеять сидераты: горчицу, рапс, бобовые или рожь.

В зависимости от ситуации они окажут благоприятное влияние на почву, вытеснят сорняки или вредителей, а также удержат снег от попадания на землю. Коврижных уточнила, что после появления восходов их необходимо скосить и оставить до весны.