Дачникам напомнили правила подготовки почвы к новому сезону
Как правило, к началу осени заканчивается сбор урожая и происходит подготовка почвы к будущему сезону. Ученый-агроном, ландшафтный дизайнер, художник ботаническое живописи Анастасия Коврижных напомнила правила севооборота и как поступать с картофельными грядками после сбора урожая.
Эксперт напомнила, что, во-первых, картофель активно поглощает калий, азот и фосфор. Самый лучший способ восстановить минеральный баланс в земле – купить осенние комплексные удобрения или смешать необходимые ингредиенты самостоятельно.
Во-вторых, перед заморозками землю нужно защитить от холодов. Для этого стоит посеять сидераты: горчицу, рапс, бобовые или рожь.
В зависимости от ситуации они окажут благоприятное влияние на почву, вытеснят сорняки или вредителей, а также удержат снег от попадания на землю. Коврижных уточнила, что после появления восходов их необходимо скосить и оставить до весны.
И в-третих, необходимо позаботиться о переработке картофельной ботвы. Если ботва здоровая и без содержания фитофторы и других заболеваний, то ее можно отправить в компост и залить карбамидом, в противном случае ботку лучше всего сжечь.