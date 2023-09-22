Названы действенные способы сэкономить на ремонте квартиры

Очевидным способом экономии при ремонте является проектирование, так как опытный специалист знает, на чем нельзя экономить. Об этом рассказал инженер, эксперт в области разработки проектной и технической документации Дмитрий Мамин.

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— Принцип хорошего ремонта заключается в том, что то, что является базовой или черновой работой, предшествующей финишной отделке, должно быть сделано максимально качественно, — сказал он.

Мамин отметил, что в перечень качественных работ входит выравнивание стен и потолка, установка окон и дверей, а также электропроводка.

Эксперт добавил, что для проведения ремонтных работ необходимо нанимать профессионалов, пусть это и выйдет дороже. В противном случае придется дополнительно потратиться на исправление некачественного ремонта.

А вот сократить расходы можно с помощью выполнения некоторых этапов работы самостоятельно, к примеру — зачистки и грунтовки стен, снятия старого покрытия и уборки мусора.

Также специалист посоветовал заниматься ремонтом зимой: в холодный период расценки на услуги бригад ниже. Еще один популярный способ сэкономить — отказаться от отделки и выравнивания потолка, если можно установить натяжной, передает слова эксперта Газета.Ru.