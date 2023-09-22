Названы пять самых модных растений этой осени

Осенью особенно важно иметь в доме живую зелень. В этом сезоне некоторые растения будут наиболее трендовыми.

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Одним из таких растений является монстера. Она за последние пару лет стала звездой соцсетей. Покоряет она внушительным размером и необычной формой листьев. В уходе за ней стоит следить за поливом, а также беречь листья от яркого солнца.

В моде также кактус. Разновидностей этого растения очень много. Его летом нужно поливать не чаще четырёх раз в месяц и всего лишь один-два раза зимой.

Замиокулькас подойдёт для новичков по уходу за растениями. Он чувствует себя хорошо даже в тени. Поливать его нужно не чаще двух раз в неделю в тёплое время года и пару раз в месяц осенью и зимой.

Пилея быстро растёт, поэтому её нужно часто пересаживать в более просторные горшки. Растение любит рассеянный свет и повышенную влажность воздуха.