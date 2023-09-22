Что можно посеять на огороде в зиму
Специалист по растениеводству Ольга Гиченкова объяснила, какие растения можно посадить на дачном участке в зиму и когда лучше всего это сделать.
В зиму можно сажать морковь, свеклу, редис, кинзу и репчатый лук, говорит растениевод Ольга Гиченкова.
Всю группу холодостойких культур сажают подзимним посевом, непосредственно перед заморозками. Принцип такой: высеваем семена и главное, чтобы в ближайшую неделю не установилась теплая влажная погода, иначе семена набухнут и начнут прорастать. Нужно, чтобы земля после посева сразу промерзла, и семена ушли в глубокий покой. Делать это следует не раньше ноября.
Озимый чеснок тоже сажают под зиму. Но здесь совершенно другая ситуация, обратная. Его нужно посадить за 40 дней до устойчивых заморозков. Зубок должен попасть в почву, сформировать хорошую корневую систему, запасти определенное количество необходимых веществ, которые позволят ему хорошо перезимовать. Но не прорасти и уйти в глубину. По старому календарю чеснок сажают на Покров, 14 октября, подчеркивает Ольга Гиченкова.