Что можно посеять на огороде в зиму

Специалист по растениеводству Ольга Гиченкова объяснила, какие растения можно посадить на дачном участке в зиму и когда лучше всего это сделать.

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В зиму можно сажать морковь, свеклу, редис, кинзу и репчатый лук, говорит растениевод Ольга Гиченкова.

Всю группу холодостойких культур сажают подзимним посевом, непосредственно перед заморозками. Принцип такой: высеваем семена и главное, чтобы в ближайшую неделю не установилась теплая влажная погода, иначе семена набухнут и начнут прорастать. Нужно, чтобы земля после посева сразу промерзла, и семена ушли в глубокий покой. Делать это следует не раньше ноября.